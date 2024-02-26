Olayların Adamı Sinan Akçıl, Mini Deri Etek Giyen Bartu Küçükçağlayan'a "Kadın" Diyerek Tartışma Yarattı!

Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği 'Orçun' karakteriyle akıllara kazınan Bartu Küçükçağlayan, üyesi olduğu Büyük Ev Ablukada grubunun konseri için sahneye çıktı. Sahne kostümü olarak deri mini bir etek tercih eden Küçükçağlayan'ın tarzına yorum yağdı. Sinan Akçıl'ın ünlü şarkıcı ve oyuncunun etekli tarzına 'kadın' göndermesi yapması ise tepki topladı!