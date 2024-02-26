Olayların Adamı Sinan Akçıl, Mini Deri Etek Giyen Bartu Küçükçağlayan'a "Kadın" Diyerek Tartışma Yarattı!
Olayların Adamı Sinan Akçıl, Mini Deri Etek Giyen Bartu Küçükçağlayan'a "Kadın" Diyerek Tartışma Yarattı!
Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği 'Orçun' karakteriyle akıllara kazınan Bartu Küçükçağlayan, üyesi olduğu Büyük Ev Ablukada grubunun konseri için sahneye çıktı. Sahne kostümü olarak deri mini bir etek tercih eden Küçükçağlayan'ın tarzına yorum yağdı. Sinan Akçıl'ın ünlü şarkıcı ve oyuncunun etekli tarzına 'kadın' göndermesi yapması ise tepki topladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bartu Küçükçağlayan'ı tanımayan çok az kişi kalmıştır. Kendisi 'Yalan Dünya', 'Jet Sosyete' gibi komedi yapımlarındaki rolleriyle çok sevildi.
Özel hayatı ve oyunculuk kariyeriyle magazin dünyasının önemli bir noktasında bulunan Küçükçağlayan aynı zamanda bir şarkıcı.
Şarkılarıyla son dönemlerin en popüler müzik gruplarından biri olan Büyük Ev Ablukada grubunun solisti kendisi...
Geniş bir hayran kitlesi bulunan grupla birlikte en sevilen şarkıları dinleyicileriyle buluşturan ünlü isim sahnede giydikleriyle de epey dikkat çekiyor.
Hatta kendisi için kelimenin tam anlamıyla "ezber bozuyor" desek yeridir! Neden mi? Çünkü Küçükçağlayan pek çok konserinde etek giyiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu konu yüzünden zaman zaman ağır eleştirilerin hedefi haline gelen Bartu Küçükçağlayan'ı destekleyen bir kesim de var.
Ünlü oyuncu ve şarkıcının, önceki akşam makyajı ve siyah mini deri eteğiyle sahneye çıkmasıyla sosyal medyanın diline düşmesi bir oldu.
Eteğiyle şarkı söyleyip bir de üzerine dans gösterisi sergileyen Bartu Küçükçağlayan yine olumlu-olumsuz yorum yağmuruna tutuldu.
Konu hakkında yorum yapan isimlerden bir tanesi de yaptığı her yeni açıklamayla farklı bir tartışmanın fitilini ateşleyen Sinan Akçıl oldu.
Etek giydiği için "kadın" imasında bulunan Akçıl "Bu sene 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülü Bartu'nun olmalı. Benim sevenlerim de oy verirse olur bu iş" paylaşımıyla tepki çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öncelikle Sinan Akçıl'ın Instagram hesabından gelen paylaşımı böyle bırakalım 👇
Ardından kendisine gelen yorumlardan bazılarını görelim... 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇 Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın