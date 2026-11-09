Kış Gelince Kapı Altlarına Bu Şeritleri Yapıştırmaya Başladılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Soğuk havanın girdiği yerleri bulmak için kapı ve pencere çevresine bakmak yetiyor.
Dış kapının altındaki boşluk, fırçalı ya da menteşeli bir kapı altı bandıyla kapatılıyor.
Hava kaçaklarını önlemek, ısınma faturasında tasarruf sağlıyor.
Havalandırma menfezleri ve iç kapıların altı ise kapatılmamalı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın