Kış Gelince Kapı Altlarına Bu Şeritleri Yapıştırmaya Başladılar

Kapıların ve pencerelerin altından ya da çevresinden görünen ışık, orada bir boşluk olduğunun iyi bir işareti. Rüzgârlı günlerde gelen tıkırtı ve ıslık sesleri de ipucu veriyor.

Elinizi kapı, pencere, süpürgelik, merdiven ve dış duvardan geçen boruların çevresinde gezdirerek hava akımını hissedebilirsiniz. Perdeler kendi kendine kıpırdıyorsa evde büyük olasılıkla bir hava akımı var.