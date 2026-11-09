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Kış Gelince Kapı Altlarına Bu Şeritleri Yapıştırmaya Başladılar

Kış Gelince Kapı Altlarına Bu Şeritleri Yapıştırmaya Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 14:23
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Kış aylarında kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklardan giren soğuk hava, evin ısısını düşürüyor. Bu boşlukları bant ve fırçalı şeritlerle kapatmak evi daha sıcak tutuyor, ısınma ihtiyacını da azaltıyor.

İşte detaylar...

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Soğuk havanın girdiği yerleri bulmak için kapı ve pencere çevresine bakmak yetiyor.

Soğuk havanın girdiği yerleri bulmak için kapı ve pencere çevresine bakmak yetiyor.

Kapıların ve pencerelerin altından ya da çevresinden görünen ışık, orada bir boşluk olduğunun iyi bir işareti. Rüzgârlı günlerde gelen tıkırtı ve ıslık sesleri de ipucu veriyor.

Elinizi kapı, pencere, süpürgelik, merdiven ve dış duvardan geçen boruların çevresinde gezdirerek hava akımını hissedebilirsiniz. Perdeler kendi kendine kıpırdıyorsa evde büyük olasılıkla bir hava akımı var.

Dış kapının altındaki boşluk, fırçalı ya da menteşeli bir kapı altı bandıyla kapatılıyor.

Dış kapının altındaki boşluk, fırçalı ya da menteşeli bir kapı altı bandıyla kapatılıyor.

Kapının kenarlarındaki aralıklar için pencerelerde kullanılan sünger, fırçalı ya da silecekli şeritler kullanılabiliyor. Kendinden yapışkanlı sünger şeritler ucuz ve kolay takılıyor ama uzun ömürlü olmayabiliyor. Metal ya da plastik gövdeli fırçalı şeritler biraz daha pahalı, buna karşın daha uzun dayanıyor.

Şeridin boşluğa tam oturması önemli: Fazla büyük şerit ezilip kapının kapanmasını zorlaştırıyor, küçük şerit ise havanın geçmesine yine izin veriyor. Anahtar deliği için özel kapaklar, mektup deliği için de fırçalı ya da kapaklı modeller bulunuyor.

Hava kaçaklarını önlemek, ısınma faturasında tasarruf sağlıyor.

Hava kaçaklarını önlemek, ısınma faturasında tasarruf sağlıyor.

Hava akımı olmayan bir evde daha düşük sıcaklıkta da rahat edilebiliyor. Bu sayede termostat biraz kısılabiliyor ve fatura daha da düşüyor.

Büyük Britanya'daki hesaplamalara göre kapı, pencere ve zemin çevresindeki hava kaçaklarını önlemek yılda yaklaşık 55 sterlin (yaklaşık 3.700 TL) tasarruf sağlayabiliyor. Termostatı 22 dereceden 21 dereceye indirmek ise yılda 120 sterline (yaklaşık 8.100 TL) kadar tasarruf ettirebiliyor.

Havalandırma menfezleri ve iç kapıların altı ise kapatılmamalı.

Havalandırma menfezleri ve iç kapıların altı ise kapatılmamalı.

Evde temiz hava dolaşımı hem sağlık hem de bina için önemli; kontrollü havalandırma rutubet ve küf oluşumunu azaltıyor. Bu yüzden aspiratörler, duvar menfezleri, pencerelerdeki havalandırma aralıkları ve zemin ızgaraları bantlanmamalı. Mutfak ve banyolarda havalandırma özellikle önemli.

Evde gazlı ocak gibi bacasız gazlı cihazlar varsa daha da dikkatli olmak gerekiyor, çünkü bu cihazların güvenle çalışması için havalandırma şart. İç kapıların altında da evin içinde hava dolaşabilsin diye bir boşluk kalmalı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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