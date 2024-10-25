Ay Falına Göre Hangi Şarkı İçine Aydınlık Verecek Şarkı Ne?
Ay Falına Göre Hangi Şarkı İçine Aydınlık Verecek Şarkı Ne?
Ay falı, ruh halimizi ve geleceğimizi anlamamızda ilham verici bir yol olabilir. Bu testte, ayın enerjisiyle uyumlu olan bir şarkı seçerek, hayatına aydınlık katacak bir melodi keşfedeceksin. Hangi şarkı senin iç dünyana ışık tutacak? Merak ediyorsan, hemen başlayalım!👇
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Bir ay fotoğrafı seçerek başlayalım!
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Doğduğun yılın son rakamını seçer misin?
Doğduğun ayı da seçer misin?
Doğum saatini de öğrenelim.
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