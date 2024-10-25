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Ay Falına Göre Hangi Şarkı İçine Aydınlık Verecek Şarkı Ne?

etiket Ay Falına Göre Hangi Şarkı İçine Aydınlık Verecek Şarkı Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 21:22

Ay falı, ruh halimizi ve geleceğimizi anlamamızda ilham verici bir yol olabilir. Bu testte, ayın enerjisiyle uyumlu olan bir şarkı seçerek, hayatına aydınlık katacak bir melodi keşfedeceksin. Hangi şarkı senin iç dünyana ışık tutacak? Merak ediyorsan, hemen başlayalım!👇

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Bir ay fotoğrafı seçerek başlayalım!

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Doğduğun yılın son rakamını seçer misin?

Doğduğun ayı da seçer misin?

Doğum saatini de öğrenelim.

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Son olarak, babanın doğduğu günü öğrenelim!

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