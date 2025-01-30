Avrupa Ligi'nde Türk Gecesi: Temsilcilerimizin İlk 11'i Belli Oldu
Avrupa Ligi'nde Türk Gecesi: Temsilcilerimizin İlk 11'i Belli Oldu
Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırmak için dev organizasyondaki sekizinci ve son maçına çıkıyor. Galatasaray, puan tablosunda ilk 8'de yer almak için Ajax engelini aşmaya çalışacakken Fenerbahçe ve Beşiktaş play-off'ta mücadele etmenin peşinde olacak.
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Galatasaray'ın Ajax karşısındaki 11'i 👇
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Beşiktaş'ın Twente karşısındaki 11'i 👇
Fenerbahçe'nin Midtjylland karşısındaki 11'i 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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