Avrupa Ligi'nde Türk Gecesi: Temsilcilerimizin İlk 11'i Belli Oldu

Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırmak için dev organizasyondaki sekizinci ve son maçına çıkıyor. Galatasaray, puan tablosunda ilk 8'de yer almak için Ajax engelini aşmaya çalışacakken Fenerbahçe ve Beşiktaş play-off'ta mücadele etmenin peşinde olacak.