Avrupa'da Tesisatçıların Yıllardır Yaptığı Hata 2026 İtibariyle Tarihe Karıştı
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Duvara monte klozet kullanıcılarının ve tesisatçıların en büyük kâbusu olan 'küçük bir sızıntı için tüm banyo fayanslarını kırma' zorunluluğu Avrupa'da tarihe karışıyor. Fransa'da sektör profesyonelleri ve montajcılar, 2026 yılı itibarıyla banyo yenilemelerinde tamamen kapalı, müdahale kapağı bulunmayan kasa sistemlerini aşamalı olarak uygulamadan kaldırıyor.
Artık tesisatçılar, olası arıza ve sızıntı durumlarında fayanslara zarar vermeden taşıyıcı çerçeveye ulaşabilmek adına sistemlere standart bir müdahale/erişim paneli entegre ediyor.
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Duvara monte klozetler; zemin temizliği kolaylığı, estetik görünümü ve sessiz çalışmasıyla banyoların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
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Gömme klozetlerin arkasındaki metal çerçeve sadece bir tutucu değil; 400 kg’a kadar ağırlık taşıyan, içinde şamandıralı vana, boşaltma mekanizması, su dolum ve atık borularını barındıran kompleks bir sistemdir.
Banyo yenilemelerinde ve yeni projelerde tesisatçıların benimsediği yeni standartlar şu şekilde öne çıkıyor:
Eğer banyonuzu yeniliyorsanız, fayans ustası işini bitirmeden önce tesisatçınıza şu 4 soruyu mutlaka sorun:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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