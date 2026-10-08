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Avrupa'da Tesisatçıların Yıllardır Yaptığı Hata 2026 İtibariyle Tarihe Karıştı

Avrupa'da Tesisatçıların Yıllardır Yaptığı Hata 2026 İtibariyle Tarihe Karıştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 15:34
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Duvara monte klozet kullanıcılarının ve tesisatçıların en büyük kâbusu olan 'küçük bir sızıntı için tüm banyo fayanslarını kırma' zorunluluğu Avrupa'da tarihe karışıyor. Fransa'da sektör profesyonelleri ve montajcılar, 2026 yılı itibarıyla banyo yenilemelerinde tamamen kapalı, müdahale kapağı bulunmayan kasa sistemlerini aşamalı olarak uygulamadan kaldırıyor.

Artık tesisatçılar, olası arıza ve sızıntı durumlarında fayanslara zarar vermeden taşıyıcı çerçeveye ulaşabilmek adına sistemlere standart bir müdahale/erişim paneli entegre ediyor.

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Duvara monte klozetler; zemin temizliği kolaylığı, estetik görünümü ve sessiz çalışmasıyla banyoların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Duvara monte klozetler; zemin temizliği kolaylığı, estetik görünümü ve sessiz çalışmasıyla banyoların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Ancak bu sistemlerin arkasındaki gizli mekanizmalar zamanla bakım gerektirebiliyor. Küçük bir conta aşınması veya boru sızıntısında müdahale kapağı olmayan duvarların çekiçle kırılması, ev sahiplerine devasa tadilat masrafları çıkarıyordu. Yeni uygulama sayesinde klozetin kendisi veya konforu değişmezken, sadece arkasındaki duvarın kapatılma yöntemi ve mimari yaklaşımı güncelleniyor.

Gömme klozetlerin arkasındaki metal çerçeve sadece bir tutucu değil; 400 kg’a kadar ağırlık taşıyan, içinde şamandıralı vana, boşaltma mekanizması, su dolum ve atık borularını barındıran kompleks bir sistemdir.

Gömme klozetlerin arkasındaki metal çerçeve sadece bir tutucu değil; 400 kg’a kadar ağırlık taşıyan, içinde şamandıralı vana, boşaltma mekanizması, su dolum ve atık borularını barındıran kompleks bir sistemdir.

Özellikle rezervuar ile klozet haznesi arasındaki su sızdırmazlığını sağlayan manşon contası son derece kritiktir. Sektör uzmanları, sökülen bir halkanın veya contanın deforme olduğu için asla tekrar kullanılamayacağını ve yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Tam da bu yüzden banyoyu yıkmadan arka mekanizmaya ulaşabilmek hayati önem taşıyor.

Banyo yenilemelerinde ve yeni projelerde tesisatçıların benimsediği yeni standartlar şu şekilde öne çıkıyor:

Banyo yenilemelerinde ve yeni projelerde tesisatçıların benimsediği yeni standartlar şu şekilde öne çıkıyor:

  • 300 x 400 mm Standart Erişim Paneli: Konutlardaki gömme klozetlerin %80'ine tam uyum sağlayan bu boyut, teknik personelin anahtarla rahatça çalışmasına imkan tanıyor.

  • 15 Yıl Ömürlü Malzemeler: Yüksek nemli banyo ortamına dayanıklı, contalı ve anotlanmış alüminyumdan üretilen yeni kapak modelleri en az 15 yıl kullanım ömrü sunuyor.

  • Yasal Zorunluluk ve Standartlar: 20 Nisan 2017 tarihli kararname uyarınca engelli erişimine uygun kamu binalarında en az 400 x 500 mm boyutlarında erişim kapağı kullanılması yasal bir zorunluluk. Özel konutlarda ise bu durum yasal bir zorunluluktan ziyade sektörün 'en iyi mesleki uygulaması' olarak standartlaşıyor.

  • Standart ve Bulunabilir Parçalar: İki yıl sonra piyasadan kalkan ucuz mekanizmalar yerine, yedek parçası kolay bulunan ortak referanslı ürünler ve her iki bileşenin de aynı üreticiden seçildiği standart kontrol plakaları tercih ediliyor.

Eğer banyonuzu yeniliyorsanız, fayans ustası işini bitirmeden önce tesisatçınıza şu 4 soruyu mutlaka sorun:

Eğer banyonuzu yeniliyorsanız, fayans ustası işini bitirmeden önce tesisatçınıza şu 4 soruyu mutlaka sorun:

  • Rezervuar üzerinde erişilebilir bir müdahale kapağı veya çıkarılabilir panel planlandı mı?

  • Seçilen gömme çerçevenin yedek parçaları piyasada yaygın olarak bulunabiliyor mu?

  • Kapatma vanasına tüm duvarı kırmadan kolayca erişilebiliyor mu?

  • Kumanda paneli standart boyutlarda mı, yoksa markaya özel tekil bir tasarım mı?

Mevcut bir gömme klozetiniz varsa, büyük bir sızıntı yaşanmadan önce çıkarılabilir kontrol panelinizin olup olmadığını kontrol ettirmeniz ve taşıyıcı şasinin model numarasını bir kenara not etmeniz, gelecekteki olası bir arızayı yıkımsız ve ucuz bir şekilde çözmenizi sağlayacaktır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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