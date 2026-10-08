Avrupa'da Tesisatçıların Yıllardır Yaptığı Hata 2026 İtibariyle Tarihe Karıştı

Duvara monte klozet kullanıcılarının ve tesisatçıların en büyük kâbusu olan 'küçük bir sızıntı için tüm banyo fayanslarını kırma' zorunluluğu Avrupa'da tarihe karışıyor. Fransa'da sektör profesyonelleri ve montajcılar, 2026 yılı itibarıyla banyo yenilemelerinde tamamen kapalı, müdahale kapağı bulunmayan kasa sistemlerini aşamalı olarak uygulamadan kaldırıyor.

Artık tesisatçılar, olası arıza ve sızıntı durumlarında fayanslara zarar vermeden taşıyıcı çerçeveye ulaşabilmek adına sistemlere standart bir müdahale/erişim paneli entegre ediyor.

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