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Avrupa Birliği, Suudi Arabistan Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlayacak

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlayacak

Avrupa Birliği Suudi Arabistan vize serbestisi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.04.2025 - 12:32

AB’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize yükümlülüklerinden muaf tutmak için çalışma yapıldığını teyit etti.

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Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutma yönündeki çalışmaların devam ettiğini doğruladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutma yönündeki çalışmaların devam ettiğini doğruladı.

Farnaud, “Bir yıl kadar önce, Nisan 2024’te, Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan vatandaşları ile Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman’dan gelen kişilerin 5 yıla kadar, kısa süreli ziyaretleri için çok girişli vize almasını sağlayan kuralları kabul etti” açıklamasında bulundu.

Farnaud, söz konusu değişikliklerin halklar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve Suudi Arabistan ile Avrupa arasında düzenli alışverişin teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Farnaud, söz konusu değişikliklerin halklar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve Suudi Arabistan ile Avrupa arasında düzenli alışverişin teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Yeni vize politikasıyla Suudi Arabistan vatandaşlarının tek bir vize ile 5 yıllık süre içinde Avrupa’ya birden fazla kez seyahat edebileceği kaydedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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