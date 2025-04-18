Kayyum Atanan Şişli Belediyesi Öğrencilere Verilen Burs ve Ulaşım Yardımını Kesti mi?
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerdendi. Daha sonrasında terör ve yolsuzluk kapsamında tutuklanan Şahan'ın yönettiği belediyeye kayyum olarak Cevdet Ertürkmen atandı. Ancak Kent Lokantaları ile başlayan tepkiler öğrenci burslarıyla devam etti. İddialara göre Ertürkmen göreve başladığından beri Şişli Belediyesi'nin öğrencilere verdiği burs ve ulaşım yardımı sahiplerine ulaşmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iddiayı bir X kullanıcısı dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından peş peşe bu ve benzeri paylaşımlar geldi.
CHP Şişli Gençlik Kolları ise karara tepkiliydi.
Kayyum atanan Şişli Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Ancak sosyal medya kullanıcıları belediye Resul Emrah Şahan yönetimindeyken paylaşılan bir başvuru ilanını tekrar dolaşıma soktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül ve Ekim 2024 tarihli paylaşımlar tekrar dolaşıma sokuldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yalanladiklarina göre kesin kestiler...akpden millet yararına bir icraat görülmedi ki muhalif kesmin olduğu yerdekilere hiç faydaları olmaz...
Sorarlar ya hani öğrencilik günlerinize unv günlerinize geri dönmek ister miydiniz ? Neredeyse herkesin evet cevabını verdiği bu soruya şimdi Allah korusun d... Devamını Gör