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Kayyum Atanan Şişli Belediyesi Öğrencilere Verilen Burs ve Ulaşım Yardımını Kesti mi?

Kayyum Atanan Şişli Belediyesi Öğrencilere Verilen Burs ve Ulaşım Yardımını Kesti mi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.04.2025 - 12:06

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerdendi. Daha sonrasında terör ve yolsuzluk kapsamında tutuklanan Şahan'ın yönettiği belediyeye kayyum olarak Cevdet Ertürkmen atandı. Ancak Kent Lokantaları ile başlayan tepkiler öğrenci burslarıyla devam etti. İddialara göre Ertürkmen göreve başladığından beri Şişli Belediyesi'nin öğrencilere verdiği burs ve ulaşım yardımı sahiplerine ulaşmıyor.

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Bu iddiayı bir X kullanıcısı dile getirdi.

Bu iddiayı bir X kullanıcısı dile getirdi.
twitter.com

Ardından peş peşe bu ve benzeri paylaşımlar geldi.

Ardından peş peşe bu ve benzeri paylaşımlar geldi.
twitter.com

CHP Şişli Gençlik Kolları ise karara tepkiliydi.

CHP Şişli Gençlik Kolları ise karara tepkiliydi.
twitter.com

Kayyum atanan Şişli Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Kayyum atanan Şişli Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Harcamalarda burs ve abonman desteğinin yer almadığı öne sürüldü. Meclis ve encümen kararlarında böyle bir desteğe rastlanmadığı belirtildi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları belediye Resul Emrah Şahan yönetimindeyken paylaşılan bir başvuru ilanını tekrar dolaşıma soktu.

Ancak sosyal medya kullanıcıları belediye Resul Emrah Şahan yönetimindeyken paylaşılan bir başvuru ilanını tekrar dolaşıma soktu.
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Eylül ve Ekim 2024 tarihli paylaşımlar tekrar dolaşıma sokuldu.

Eylül ve Ekim 2024 tarihli paylaşımlar tekrar dolaşıma sokuldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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c.ysfalbs

yalanladiklarina göre kesin kestiler...akpden millet yararına bir icraat görülmedi ki muhalif kesmin olduğu yerdekilere hiç faydaları olmaz...

Hermione Granger

Sorarlar ya hani öğrencilik günlerinize unv günlerinize geri dönmek ister miydiniz ? Neredeyse herkesin evet cevabını verdiği bu soruya şimdi Allah korusun d... Devamını Gör