article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Avrupa Birliği’nden Kayseri Pastırması Paylaşımı

Avrupa Birliği’nden Kayseri Pastırması Paylaşımı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2026 - 21:06

Türkiye’nin en önemli lezzeti Kayseri pastırması Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu resmi X hesabından Kayseri pastırmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kayseri pastırması AB’den coğrafi işaret aldı. AB'den Kayseri pastırması açıklaması geldi.

Kayseri pastırması AB’den coğrafi işaret aldı. AB'den Kayseri pastırması açıklaması geldi.

Kayseri pastırması, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Böylece AB’den tescillenen 46’ncı Türk ürünü oldu. AB Türkiye Delegasyonu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı!

'Kayseri Pastırması', Avrupa Birliği’nin coğrafi işaret siciline kaydedilerek Türkiye’den tescil alan 46’ncı ürün oldu. Kendine özgü lezzeti, yoğun aroması ve yüzyıllara dayanan üretim teknikleriyle Kayseri Pastırması, Türkiye’nin gastronomi mirasının en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu başarıya katkı sunan tüm kurumları ve üreticileri içtenlikle kutluyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın