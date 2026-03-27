Avrupa Birliği’nden Kayseri Pastırması Paylaşımı

Kayseri pastırması, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Böylece AB’den tescillenen 46’ncı Türk ürünü oldu. AB Türkiye Delegasyonu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı!

'Kayseri Pastırması', Avrupa Birliği’nin coğrafi işaret siciline kaydedilerek Türkiye’den tescil alan 46’ncı ürün oldu. Kendine özgü lezzeti, yoğun aroması ve yüzyıllara dayanan üretim teknikleriyle Kayseri Pastırması, Türkiye’nin gastronomi mirasının en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu başarıya katkı sunan tüm kurumları ve üreticileri içtenlikle kutluyoruz.'