Auranın Ta Kendisi Olan Melike Şahin’in 12 Şarkısı
Auranın Ta Kendisi Olan Melike Şahin’in 12 Şarkısı
Melike Şahin'in hem şarkılarına hem de ondaki star ışığına bayılıyoruz! Sahnede adeta divaya dönüşen Melike Şahin'in en sevdiğimiz şarkılarını listeledik. Size de dinlemek düşer!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Melike Şahin - Canın Beni Çekti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Melike Şahin - Diva Yorgun
3. Melike Şahin - Nasır
4. Melike Şahin - Durma Yürüsene
5. Melike Şahin - Ortak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Melike Şahin - Deli Kan
7. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber
8. Melike Şahin & Mert Demir - Pusulam Rüzgar
9. Melike Şahin - Uykumun Boynunu Bükme
10. Melike Şahin - BEDELİNİ ÖDEDİM
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu?
12. Melike Şahin - Firuze
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın
ve en güzeli ‘beni yalnız koma’ 🫠