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Auranın Ta Kendisi Olan Melike Şahin’in 12 Şarkısı

etiket Auranın Ta Kendisi Olan Melike Şahin’in 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 01:00

Melike Şahin'in hem şarkılarına hem de ondaki star ışığına bayılıyoruz! Sahnede adeta divaya dönüşen Melike Şahin'in en sevdiğimiz şarkılarını listeledik. Size de dinlemek düşer!

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1. Melike Şahin - Canın Beni Çekti

2. Melike Şahin - Diva Yorgun

3. Melike Şahin - Nasır

4. Melike Şahin - Durma Yürüsene

5. Melike Şahin - Ortak

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6. Melike Şahin - Deli Kan

7. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber

8. Melike Şahin & Mert Demir - Pusulam Rüzgar

9. Melike Şahin - Uykumun Boynunu Bükme

10. Melike Şahin - BEDELİNİ ÖDEDİM

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11. Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu?

12. Melike Şahin - Firuze

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Radlands
Radlands
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Mert Ökten

ve en güzeli ‘beni yalnız koma’ 🫠