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Ateşli İlişkileri Sona Eren Icardi ve Wanda Nara'nın Doğum Haritası İncelemesi: Neden Boşanıyorlar?

Ateşli İlişkileri Sona Eren Icardi ve Wanda Nara'nın Doğum Haritası İncelemesi: Neden Boşanıyorlar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.07.2024 - 13:14

Aylardır gündemimizden düşmeyen bir ikili var: Galatasaray yıldızı Icardi ve eşi Wanda Nara. Yaşadıkları gel gitli ilişkileriyle bir ayrılıp bir barışan çift, boşanma kararı aldıklarını duyurdu. 

Peki Icardi ve Wanda Nara neden boşanıyor? Sebebi doğum haritaları olabilir mi?

Kaynak: Dedikodu Astro

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, magazin gündeminden de düşmüyor biliyorsunuz ki.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, magazin gündeminden de düşmüyor biliyorsunuz ki.

Icardi ve eşi Wanda Nara, bugüne kadar hep gel-gitli bir ilişki yaşamış, sık sık haklarında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarında ve çektiği kliplerde sınır tanımayan Wanda Nara, sık sık adından söz ettiriyordu.

Sosyal medya paylaşımlarında ve çektiği kliplerde sınır tanımayan Wanda Nara, sık sık adından söz ettiriyordu.

Son dönemde Wanda Nara'nın çektiği klip magazin manşetlerinden düşmezken, sevilen çift hakkında yeni bir iddia ortaya atılmış, çiftin boşanacağı söylenmişti.

Nitekim iddialar da doğru çıktı.

Icardi'yi takipten çıkan Wanda Nara, kısa süre içerisinde de boşanma iddialarının doğru olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.

Icardi'yi takipten çıkan Wanda Nara, kısa süre içerisinde de boşanma iddialarının doğru olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.

İlk olarak 'Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı.' açıklamasında bulunan Nara, daha sonra sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Detaylara burada yer vermiştik;

"Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok. Bizim ilişkimiz her zaman dışarıda görünenden daha güçlü" diyen Wanda Nara'nın ayrılık sebebi merak edilirken iki ünlü ismin doğum haritası çıktı ortaya!

"Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok. Bizim ilişkimiz her zaman dışarıda görünenden daha güçlü" diyen Wanda Nara'nın ayrılık sebebi merak edilirken iki ünlü ismin doğum haritası çıktı ortaya!

Icardi ve Wanda Nara'nın doğum haritası incelendiğinde, bu kararın Icardi'nin venüsünün üzerinden kuzey düğüm geçerken alınmış bir karar olduğu görülüyor.

Icardi ve Wanda Nara'nın doğum haritası incelendiğinde, bu kararın Icardi'nin venüsünün üzerinden kuzey düğüm geçerken alınmış bir karar olduğu görülüyor.

'Ayrıca aileyi temsil eden Wanda'nın ayı ise koç'

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Peki bütün bunlar ne demek? 👇🏻

Peki bütün bunlar ne demek? 👇🏻
twitter.com

'Tutulmalar ve düğümlerin geçişinin böyle önemli etkileri olur...'

Siz siz olun partnerizle haritanızdaki tutulmalara ve düğümlere dikkat edin!

Siz siz olun partnerizle haritanızdaki tutulmalara ve düğümlere dikkat edin!

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