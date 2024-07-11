Ateşli İlişkileri Sona Eren Icardi ve Wanda Nara'nın Doğum Haritası İncelemesi: Neden Boşanıyorlar?
Ateşli İlişkileri Sona Eren Icardi ve Wanda Nara'nın Doğum Haritası İncelemesi: Neden Boşanıyorlar?
Aylardır gündemimizden düşmeyen bir ikili var: Galatasaray yıldızı Icardi ve eşi Wanda Nara. Yaşadıkları gel gitli ilişkileriyle bir ayrılıp bir barışan çift, boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
Peki Icardi ve Wanda Nara neden boşanıyor? Sebebi doğum haritaları olabilir mi?
Kaynak: Dedikodu Astro
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, magazin gündeminden de düşmüyor biliyorsunuz ki.
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Sosyal medya paylaşımlarında ve çektiği kliplerde sınır tanımayan Wanda Nara, sık sık adından söz ettiriyordu.
Icardi'yi takipten çıkan Wanda Nara, kısa süre içerisinde de boşanma iddialarının doğru olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.
"Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok. Bizim ilişkimiz her zaman dışarıda görünenden daha güçlü" diyen Wanda Nara'nın ayrılık sebebi merak edilirken iki ünlü ismin doğum haritası çıktı ortaya!
Icardi ve Wanda Nara'nın doğum haritası incelendiğinde, bu kararın Icardi'nin venüsünün üzerinden kuzey düğüm geçerken alınmış bir karar olduğu görülüyor.
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Peki bütün bunlar ne demek? 👇🏻
Siz siz olun partnerizle haritanızdaki tutulmalara ve düğümlere dikkat edin!
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