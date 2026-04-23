Atatürk’ün Sağlığında, Bayramın İlk Yılları: Mutlaka Görmeniz Gereken 23 Nisan’ın Tarihi Manşetleri
Cumhuriyet'in ilk sabahlarında, Millî Egemenlik ruhunun matbaa mürekkebiyle buluştuğu o eşsiz günlere dönüyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün sağlığında, çocuk seslerinin Ankara sokaklarını yeni yeni şenlendirdiği yılların 23 Nisan manşetleri, bize sadece bir bayramı değil, bir idealin doğuşunu anlatıyor.
Gelin, tarihin o en taze ve umut dolu sayfalarını birlikte aralayalım…
1. 1929 - Vakit gazetesi: “Bugün, iki bayram birden yapıyoruz!”
2. 1929 – Cumhuriyet: Cumhuriyet Gazetesi, 23 Nisan’ı "Milli İradenin Hâkim Olduğu Gün" olarak selamlıyor.
3. 1931 - Vakit Gazetesi: “Bu sevimli günü hazırlayana hörmet ve minnet!”
4. 1930 – Vakit: Vakit Gazetesi, bayramın çocuklara adanmış yönünü ön plana çıkarıyor
5. 1934 - Hakimiyeti Milliye Gazetesi: TBMM'sinin açılışını duyuruyor.
6. 1930 – Milliyet: Milliyet’in manşetinde tam bir bağımsızlık vurgusu var.
7. 1930 – Hakimiyet-i Milliye: Gazete, 1930’da "Çocuk Haftası"nın başlangıcını duyuruyor.
8. 1932 – Hakimiyet-i Milliye: İki yıl sonra, 1932'de "Bugün Çocuk Bayramının İlk Günüdür" manşetiyle bayram heyecanını sokağa taşıyor.
9. 1936 – Anadolu: Gazete, "Kamutay’ın (Meclis) Açılışı ve Çocuk Bayramı" başlığını bir arada veriyor.
10. 1933 – Milliyet: 23 Nisan’ı "Büyük Bayramımız" olarak tanımlayan Milliyet, bugünü sadece bir takvim yaprağı olarak değil, milli egemenliğin somutlaştığı en kutsal tarih olarak nitelendiriyor.
11. 1934 – Vakit: Meclis’in 14. yılını kutlayan Vakit, derinlikli bir analizle çıkıyor.
12. 1935 – Kurun: Kurun Gazetesi, bayramın ne kadar büyük bedellerle kazanıldığını hatırlatan lirik bir dille yazıyor
13. 1937 – Son Posta: Son Posta Gazetesi, hem Meclis’in açılışını hem de çocukların sevincini "İki Bayram Bir Arada" manşetiyle özetleyerek, günün birleşik coşkusunu vurguluyor.
14. 1932 - Vakit: "Milli Hakimiyetimizin Temeli Atılmıştır" başlığıyla beraber çocuk bayramını kutluyor.
