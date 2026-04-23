Haberler
Yaşam
Atatürk’ün Sağlığında, Bayramın İlk Yılları: Mutlaka Görmeniz Gereken 23 Nisan’ın Tarihi Manşetleri

23 Nisan 23nisancocukbayrami
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 07:52

Cumhuriyet'in ilk sabahlarında, Millî Egemenlik ruhunun matbaa mürekkebiyle buluştuğu o eşsiz günlere dönüyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün sağlığında, çocuk seslerinin Ankara sokaklarını yeni yeni şenlendirdiği yılların 23 Nisan manşetleri, bize sadece bir bayramı değil, bir idealin doğuşunu anlatıyor. 

Gelin, tarihin o en taze ve umut dolu sayfalarını birlikte aralayalım…

Kaynak: Gaste Arşivi

Kaynak: https://www.gastearsivi.com/gazete/so...
1. 1929 - Vakit gazetesi: “Bugün, iki bayram birden yapıyoruz!”

2. 1929 – Cumhuriyet: Cumhuriyet Gazetesi, 23 Nisan’ı "Milli İradenin Hâkim Olduğu Gün" olarak selamlıyor.

Sayfalarda bayram coşkusunun yanı sıra, o yıl ilk kez kutlanmaya başlanan 'Çocuk Haftası'nın müjdesi de yer alıyor.

3. 1931 - Vakit Gazetesi: “Bu sevimli günü hazırlayana hörmet ve minnet!”

4. 1930 – Vakit: Vakit Gazetesi, bayramın çocuklara adanmış yönünü ön plana çıkarıyor

  • Vakit, o meşhur 'Çocuklar Şehrin İdaresini Bugün Ellerine Alıyorlar' başlığıyla, küçüklerin bir günlüğüne yönetimi devralışını kutluyor.

5. 1934 - Hakimiyeti Milliye Gazetesi: TBMM'sinin açılışını duyuruyor.

6. 1930 – Milliyet: Milliyet’in manşetinde tam bir bağımsızlık vurgusu var.

'Bugün Yeni Türkiye’nin Kuruluş Günü.' Gazete, TBMM'nin açılışını Türkiye’nin dünyadaki tam bağımsız duruşunun simgesi olarak okuyucularına sunuyor.

7. 1930 – Hakimiyet-i Milliye: Gazete, 1930’da "Çocuk Haftası"nın başlangıcını duyuruyor.

8. 1932 – Hakimiyet-i Milliye: İki yıl sonra, 1932'de "Bugün Çocuk Bayramının İlk Günüdür" manşetiyle bayram heyecanını sokağa taşıyor.

9. 1936 – Anadolu: Gazete, "Kamutay’ın (Meclis) Açılışı ve Çocuk Bayramı" başlığını bir arada veriyor.

  • Özellikle Atatürk Anıtı önündeki çocukların fotoğrafı altında yer alan 'O ve Çocukları' notu, dönemin en duygusal detaylarından biri olarak tarihe geçiyor.

10. 1933 – Milliyet: 23 Nisan’ı "Büyük Bayramımız" olarak tanımlayan Milliyet, bugünü sadece bir takvim yaprağı olarak değil, milli egemenliğin somutlaştığı en kutsal tarih olarak nitelendiriyor.

11. 1934 – Vakit: Meclis’in 14. yılını kutlayan Vakit, derinlikli bir analizle çıkıyor.

  • 23 Nisan’ın şahsi otoriteden millet iradesine geçişin miladı olduğunu hatırlatarak, Türk milletinin hukuki kimliğini bu tarihle kazandığını vurguluyor.

12. 1935 – Kurun: Kurun Gazetesi, bayramın ne kadar büyük bedellerle kazanıldığını hatırlatan lirik bir dille yazıyor

  • 23 Nisan’ın bir bayram olabilmesi için Anadolu dağlarında yıllarca süren fırtınalı bir mücadelenin verilmiş olması gerektiğini ifade ediyor.

13. 1937 – Son Posta: Son Posta Gazetesi, hem Meclis’in açılışını hem de çocukların sevincini "İki Bayram Bir Arada" manşetiyle özetleyerek, günün birleşik coşkusunu vurguluyor.

14. 1932 - Vakit: "Milli Hakimiyetimizin Temeli Atılmıştır" başlığıyla beraber çocuk bayramını kutluyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
