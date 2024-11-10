Atatürk’ün Müzik Sevgisini Yansıtan Türk Klasiklerinden Bir Seçki
Atatürk’ün Müzik Sevgisini Yansıtan Türk Klasiklerinden Bir Seçki
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin modernleşme yolculuğunda sadece siyaset ve toplumsal reformlara değil, kültür ve sanata da büyük önem vermiş. Özellikle Türk müziği, Atatürk’ün gönlünde ayrı bir yere sahipti. Müziğin, milletin ruhunu yansıttığına ve toplumsal kalkınmada önemli bir araç olduğuna inanırdı. Bu seçkide, Atatürk’ün zevkini yansıtan, Türk müziğinin en değerli eserlerini bulacaksınız. Hem sanat müziği hem de halk müziği alanındaki bu klasikler, onun müzik anlayışının ne denli geniş ve derin olduğunu ortaya koyuyor.
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1. Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet
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2. Linda Çandır- Eklemedir Koca Konak
3. Minor Empire - Mendilimin Yeşili
4. Erkan Oğur - Bülbülüm Altın Kafeste
5. Sema Moritz - Fikrimin İnce Gülü
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6. Erol Köker - Ah Bir Ataş Ver
7. Müzeyyen Senar - Ah Yine O Menekşe
8. Tolga Çandar - Çökertme
9. Cem Karaca - Deniz Üstü Köpürür
10. Safiye Ayla - Yanık Ömer
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