Atatürk’ün Müzik Sevgisini Yansıtan Türk Klasiklerinden Bir Seçki

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin modernleşme yolculuğunda sadece siyaset ve toplumsal reformlara değil, kültür ve sanata da büyük önem vermiş. Özellikle Türk müziği, Atatürk’ün gönlünde ayrı bir yere sahipti. Müziğin, milletin ruhunu yansıttığına ve toplumsal kalkınmada önemli bir araç olduğuna inanırdı. Bu seçkide, Atatürk’ün zevkini yansıtan, Türk müziğinin en değerli eserlerini bulacaksınız. Hem sanat müziği hem de halk müziği alanındaki bu klasikler, onun müzik anlayışının ne denli geniş ve derin olduğunu ortaya koyuyor.