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Aşureyi Envaiçeşit Ürünle Süsleyip Günün Anlam ve Önemini Abartan Kişiler

Aşureyi Envaiçeşit Ürünle Süsleyip Günün Anlam ve Önemini Abartan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 12:41

Her sene Aşure Günü geldiğinde sosyal medyada birbirinden güzel aşure paylaşımları da başlar. Kimisinin bayıla bayıla yediği aşure, kimisinin de en sevmediği tatlı olabilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz diyerek bu konuyu kapatabiliriz elbette fakat bu söylem, Türkiye timeline'ına hiç de uygun değil! :)

Bu kez bir X kullanıcısı envaiçeşit ürünle süslediği aşureyi paylaşınca olanlar oldu.

Aşure Günü geldi, aşureler yapıldı.

Aşure Günü geldi, aşureler yapıldı.
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Son zamanlarda ise aşureye farklı bir dokunuş kazandıran kişi sayısı oldukça fazla. X kullanıcıları, her an birbirinden güzel, özenle hazırlanmış aşurelerle karşılaşabilir. 

Fakat gelin görün ki bu aşure, goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.

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Başka bir aşureye daha bakalım!

Başka bir aşureye daha bakalım!
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Canınız aşure çektiyse buyurun;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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