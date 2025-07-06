Aşureyi Envaiçeşit Ürünle Süsleyip Günün Anlam ve Önemini Abartan Kişiler
Her sene Aşure Günü geldiğinde sosyal medyada birbirinden güzel aşure paylaşımları da başlar. Kimisinin bayıla bayıla yediği aşure, kimisinin de en sevmediği tatlı olabilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz diyerek bu konuyu kapatabiliriz elbette fakat bu söylem, Türkiye timeline'ına hiç de uygun değil! :)
Bu kez bir X kullanıcısı envaiçeşit ürünle süslediği aşureyi paylaşınca olanlar oldu.
Aşure Günü geldi, aşureler yapıldı.
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Başka bir aşureye daha bakalım!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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