Aşureyi Envaiçeşit Ürünle Süsleyip Günün Anlam ve Önemini Abartan Kişiler

Her sene Aşure Günü geldiğinde sosyal medyada birbirinden güzel aşure paylaşımları da başlar. Kimisinin bayıla bayıla yediği aşure, kimisinin de en sevmediği tatlı olabilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz diyerek bu konuyu kapatabiliriz elbette fakat bu söylem, Türkiye timeline'ına hiç de uygun değil! :)

Bu kez bir X kullanıcısı envaiçeşit ürünle süslediği aşureyi paylaşınca olanlar oldu.