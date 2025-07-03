Dünyanın En İyi Mutfakları Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?
Dünya çapında en çok takipçiye sahip olan gastronomi platformu TasteAtlas, yine hazırladığı bir listeyle gündemimize geldi. Yerel mutfakları keşfetmeyi, dünya lezzet mirasını korumayı ve yeni nesillere aktarmayı hedef edinen TasteAtlas, bu bağlamda hazırladığı listelerle dikkat çekiyor. Bu listeler, 2025'in ilk yarısında güncellendi.
TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 mutfağını seçti. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya çapında tanınan gastronomi platformu TasteAtlas, 2025'in ilk yarısında "Dünyanın En İyi Mutfakları" listesini güncelledi.
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Bizler için birinci olan Türk mutfağı, TasteAtlas tarafından ise 6. sıraya yerleştirildi.
Dünyanın en iyi 50 mutfağının sıralaması da bu şekilde;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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