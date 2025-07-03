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Dünyanın En İyi Mutfakları Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?

Dünyanın En İyi Mutfakları Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 10:18

Dünya çapında en çok takipçiye sahip olan gastronomi platformu TasteAtlas, yine hazırladığı bir listeyle gündemimize geldi. Yerel mutfakları keşfetmeyi, dünya lezzet mirasını korumayı ve yeni nesillere aktarmayı hedef edinen TasteAtlas, bu bağlamda hazırladığı listelerle dikkat çekiyor. Bu listeler, 2025'in ilk yarısında güncellendi.

TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 mutfağını seçti. Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak

Dünya çapında tanınan gastronomi platformu TasteAtlas, 2025'in ilk yarısında "Dünyanın En İyi Mutfakları" listesini güncelledi.

Dünya çapında tanınan gastronomi platformu TasteAtlas, 2025'in ilk yarısında "Dünyanın En İyi Mutfakları" listesini güncelledi.

Yerel mutfakları keşfetmeyi ve tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas,özellikle hazırladığı listelerle yakından takip ediliyor. 2025'in ilk yarısında mevcut listelerde kullanıcıların ve yemek uzmanlarının oylamasıyla güncelleme yapıldı.

TasteAtlas'ın veritabanında 15 bin 478 farklı yemek yer alıyor ve toplamda 477 bin 287 geçerli derecelendirme mevcut. Bu veriler kullanılarak, 2024'ün sonunda listelenen 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' yeniden sıralandı.

Bizler için birinci olan Türk mutfağı, TasteAtlas tarafından ise 6. sıraya yerleştirildi.

Bizler için birinci olan Türk mutfağı, TasteAtlas tarafından ise 6. sıraya yerleştirildi.

Türk mutfağı, bu sıralama 4.50 puanla 6. sırada yer aldı. 2024'ün sonunda yapılan listede de aynı puanla, aynı sıralamada yer almıştı. TasteAtlas, Türk mutfağının denenmesi gereken lezzetlerini ise şöyle sıraladı:

  • Kahvaltı (4.9)

  • Samsun Pidesi (4.7)

  • Tire köftesi (4.7)

  • Antep fıstığı (4.6)

  • Çökertme kebabı (4.6)

Dünyanın en iyi 50 mutfağının sıralaması da bu şekilde;

Dünyanın en iyi 50 mutfağının sıralaması da bu şekilde;

Peki 'dünyanın en iyi mutfağı hangisi?' sorusunun cevabını merak ediyorsanız hemen söyleyelim: Yunanistan

Yunanistan, 4.60 puanla dünyanın en iyi mutfağı seçildi. Yunanistan'ı takip eden ülkeler ve ilk 10 ülke sıralaması ise aşağıdaki gibidir:

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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