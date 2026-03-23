Astrolog Dinçer Güner, Vefatının Ardından Yapılan Açıklamalar Nedeniyle Erol Köse'nin Haritasını İnceledi

Merve Ersoy - TV Editörü
23.03.2026 - 23:53

Magazin dünyasının en polemikli isimlerinden biri olan Erol Köse, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Geride bıraktığı notlar nedeniyle intihar olasılığı artan Erol Köse'nin vefatıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ardından pek çok ünlü ismin iyi sayılmayacak yorumlar yaptığı Erol Köse'nin astrolojik haritasını Dinçer Güner inceledi.

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin vefatının ardından ünlü isimlerden art arda açıklamalar geldi.

Çoğunlukla kötü açıklamalar yapan ünlü isimlerin pek çoğu haklarını helal etmediklerini dile getirdi. Yapılan açıklamaların ardından eski dosyalar yeniden açıldı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu açıklamalar sebebiyle Erol Köse'nin astrolojik haritasını inceleme kararı aldı.

Dinçer Güner, "Erol Kose'nin ardından bir tane iyi anan insan olmaması ne acı..." diyerek haritasına dair detayları paylaştı.

Dinçer Güner yaptığı paylaşımda, 'Merak ettim; haritasında ne tetiklendi acaba diye... Ay ve Güneş en önemli yaşamsal göstergelerdir. Ay burcu aslan ve tam karşısından Plüton geçiyor... Mitolojide iki dünya arasında seyahat edebilen Hermes (Merkür) - Satürn'ün (yaşlılık/ölüm) tam üzerinde. Mars yaralı şifacı Kiron'un üzerinde. Ay; Kuzey ay düğümünün tam üzerinde... Güney ay düğümü ise Uranüs'ün tam üzerinde...

Tabii kişinin doğum saatini bilmiyoruz, sadece bugünün transitinin iz düşümünü merak ettim. Çarpıcı kontaklar var ama saat olmayınca yarım kalıyor... Her şey bir kenara astrolojide anlam çift yönlü çalışır gölgesi ile beraber. Gölgeleri seçip seçmemek özgür irademiz...

Haritasında Güneş/Plüton kavuşumu var. Kişiye güç, otorite, üstünlük, kontrol verir ama gölge yönü ile katılık, acımasızlık, duygusuzluk, aşırı sertlik verir... Sanırım bu ikilinin gölge tarafı hayatında ön plana çıkmış olmalı ki iyi tarafı ile anan insan sayısı az gibi... Jüpiter yengeci ile ailelere iyiliği dokunmuş olsa bile sanırım ön plana çıkan özelliği olmamış... Allah taksiratını affetsin...' ifadelerine yer verdi.

Dinçer Güner, incelediği haritayı da takipçileriyle paylaştı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
