Astrolog Dinçer Güner, Vefatının Ardından Yapılan Açıklamalar Nedeniyle Erol Köse'nin Haritasını İnceledi

Dinçer Güner yaptığı paylaşımda, 'Merak ettim; haritasında ne tetiklendi acaba diye... Ay ve Güneş en önemli yaşamsal göstergelerdir. Ay burcu aslan ve tam karşısından Plüton geçiyor... Mitolojide iki dünya arasında seyahat edebilen Hermes (Merkür) - Satürn'ün (yaşlılık/ölüm) tam üzerinde. Mars yaralı şifacı Kiron'un üzerinde. Ay; Kuzey ay düğümünün tam üzerinde... Güney ay düğümü ise Uranüs'ün tam üzerinde...

Tabii kişinin doğum saatini bilmiyoruz, sadece bugünün transitinin iz düşümünü merak ettim. Çarpıcı kontaklar var ama saat olmayınca yarım kalıyor... Her şey bir kenara astrolojide anlam çift yönlü çalışır gölgesi ile beraber. Gölgeleri seçip seçmemek özgür irademiz...

Haritasında Güneş/Plüton kavuşumu var. Kişiye güç, otorite, üstünlük, kontrol verir ama gölge yönü ile katılık, acımasızlık, duygusuzluk, aşırı sertlik verir... Sanırım bu ikilinin gölge tarafı hayatında ön plana çıkmış olmalı ki iyi tarafı ile anan insan sayısı az gibi... Jüpiter yengeci ile ailelere iyiliği dokunmuş olsa bile sanırım ön plana çıkan özelliği olmamış... Allah taksiratını affetsin...' ifadelerine yer verdi.