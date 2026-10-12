Astrolog Açıkladı: Tüm Burçlar Arasında En Az Uyumu Olan İki Burç!

Söz konusu ilişkiler olduğunda, birçoğumuz ilk olarak burçlarımıza bakıyoruz. Bazı burçlar birbirine çekiliyor çekilmesine ama bir araya geldiklerinde işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor. Astrologlara göre bu eşleşmelerin başını Boğa ile Yay çekiyor.

Biri evinde, sofrasında, alışkanlıklarında huzur arıyor; diğeri durmadan yeni bir maceranın peşinde. Peki bu ikili neden bir türlü anlaşamıyor?

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