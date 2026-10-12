Astrolog Açıkladı: Tüm Burçlar Arasında En Az Uyumu Olan İki Burç!
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Söz konusu ilişkiler olduğunda, birçoğumuz ilk olarak burçlarımıza bakıyoruz. Bazı burçlar birbirine çekiliyor çekilmesine ama bir araya geldiklerinde işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor. Astrologlara göre bu eşleşmelerin başını Boğa ile Yay çekiyor.
Biri evinde, sofrasında, alışkanlıklarında huzur arıyor; diğeri durmadan yeni bir maceranın peşinde. Peki bu ikili neden bir türlü anlaşamıyor?
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En Anlaşamayan İki Burç: Yay ve Boğa
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"Yay Büyük Fikirleri Konuşmayı Seviyor, Boğa Sohbeti Abartılı Buluyor"
Gelin, Boğa ve Yay uyumusuzluğunun örneklerine bakalım.
İşte başka bir örnek daha: Channing Tatum ve Zoë Kravitz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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