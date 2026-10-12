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Astrolog Açıkladı: Tüm Burçlar Arasında En Az Uyumu Olan İki Burç!

Astrolog Açıkladı: Tüm Burçlar Arasında En Az Uyumu Olan İki Burç!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 14:32
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Söz konusu ilişkiler olduğunda, birçoğumuz ilk olarak burçlarımıza bakıyoruz. Bazı burçlar birbirine çekiliyor çekilmesine ama bir araya geldiklerinde işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor. Astrologlara göre bu eşleşmelerin başını Boğa ile Yay çekiyor.

Biri evinde, sofrasında, alışkanlıklarında huzur arıyor; diğeri durmadan yeni bir maceranın peşinde. Peki bu ikili neden bir türlü anlaşamıyor?

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En Anlaşamayan İki Burç: Yay ve Boğa

En Anlaşamayan İki Burç: Yay ve Boğa

Sebebi ise oldukça basit: Biri konfor istiyor, diğeri özgürlük!

Boğa sabit bir toprak burcu. Güvende hissetmek, rutinlerini korumak ve hayatın keyfini çıkarmak onun için her şeyden önemli. İyi bir akşam yemeği, rahat bir koltuk ve hep aynı kalan bir düzen, Boğa'yı mutlu etmeye yetiyor.

Yay ise bir ateş burcu ve yerinde durmayı hiç sevmiyor. Boğa başlangıçta Yay'ın bu özgür ve kural tanımaz enerjisine kapılabiliyor. Ancak zamanla Yay'ın sağlam bir düzen kurmaya pek ilgi duymadığını fark edince hevesi çabucak kaçıyor.

"Yay Büyük Fikirleri Konuşmayı Seviyor, Boğa Sohbeti Abartılı Buluyor"

"Yay Büyük Fikirleri Konuşmayı Seviyor, Boğa Sohbeti Abartılı Buluyor"

Inner Worlds Astrology'den astrolog Evan Nathaniel Grim, iki burcun en temel farkını böyle özetliyor. Grim'e göre Yay her konuda bir fikir beyan ederken, Boğa gözlerini devirip bir sonraki akşam yemeğinin ne zaman olacağını düşünüyor.

Yapılarındaki fark yönetici gezegenlerine de yansıyor. Boğa'nın yöneticisi aşkın, güzelliğin ve maddi değerlerin gezegeni Venüs. Yay'ı ise büyümenin, aşırılığın ve sınır tanımazlığın gezegeni Jüpiter yönetiyor.

Grim'e göre asıl sorun sadakat meselesinde başlıyor: Pek çok Yay tek eşlilikte zorlanırken, Boğa partnerinden tam bir bağlılık bekliyor. Astrolog bu durumu tek kelimeyle 'felaket tarifi' olarak tanımlıyor.

Gelin, Boğa ve Yay uyumusuzluğunun örneklerine bakalım.

Gelin, Boğa ve Yay uyumusuzluğunun örneklerine bakalım.

Boğa-Yay uyumsuzluğunun en bilinen örneklerinden biri, 20 Mayıs doğumlu Cher ile ikinci eşi, rock müzisyeni Gregg Allman.

İkili 1975'te evlendi ancak evlilikleri fırtınalı geçti. Cher daha düğünden kısa süre sonra boşanma davası açtı, ardından çift barıştı. Ama bu da uzun sürmedi ve 1979'da yollarını kesin olarak ayırdılar.

8 Aralık doğumlu Gregg Allman, hayatı boyunca defalarca evlenip boşandı.

Allman bir röportajında evliliklerinin yürümemesinde kendi payının büyük olduğunu kabul etmişti. Müzisyene göre eşleri ona olduğu gibi aşık oluyor, ama ardından hemen onu değiştirmeye çalışıyorlardı. O ise değişmek istemiyordu.

Yani tam bir Yay: 'Beni sev ama özgürlüğüme karışma.'

İşte başka bir örnek daha: Channing Tatum ve Zoë Kravitz.

İşte başka bir örnek daha: Channing Tatum ve Zoë Kravitz.

26 Nisan doğumlu Channing Tatum da bu eşleşmenin ünlü örneklerinden.

Tatum ile Yay burcu Zoë Kravitz, 2021'de birlikte çalıştıkları Blink Twice filminin setinde yakınlaştı. Çift 2023'te nişanlandı.

1 Aralık doğumlu Zoë Kravitz ile Channing Tatum'un nişanı ise 2024 Ekim'inde sona erdi.

Çiftin ayrılığı, astroloji meraklıları için Boğa ile Yay'ın neden zor bir ikili olduğuna dair bir örnek daha oldu.

Elbette tek başına güneş burcu bir ilişkinin kaderini belirlemiyor. Astrologlar, tam bir uyum analizi için yükselen burç, Ay ve diğer gezegenlerin konumlarına da bakılması gerektiğini hatırlatıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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