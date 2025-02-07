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Asla Tadamayacağımız 90'lar Yazını Bir Nebze de Olsa Hissettirecek 15 Şarkı

etiket Asla Tadamayacağımız 90'lar Yazını Bir Nebze de Olsa Hissettirecek 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 23:49

90'ların sıcak havası, özgür ruhu ve eğlenceli anları, ne yazık ki bazılarının asla yaşayamadığı ve sadece fotoğraflardan görebildiği bir zamandan ibarettir. O zamanlara asla dönemeyecek olsak bile, en azından bazı şarkılarla belki ruhunu hissedebiliriz. İşte o şarkılar!

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1. Her Gece

2. Arnavut Kaldırımı

3. Vermem Seni

4. Sevdim Sevilmedim

5. Jest Oldu

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6. Hovarda

7. Birtanem

8. Dinle

9. Fırtınalar

10. Benimle Oynama

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11. Ateşini Yolla

12. Bandıra Bandıra

13. Onu Alma Beni Al

14. Cici Baba

15. Senden Benden Bizden

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