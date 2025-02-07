Asla Tadamayacağımız 90'lar Yazını Bir Nebze de Olsa Hissettirecek 15 Şarkı
Asla Tadamayacağımız 90'lar Yazını Bir Nebze de Olsa Hissettirecek 15 Şarkı
90'ların sıcak havası, özgür ruhu ve eğlenceli anları, ne yazık ki bazılarının asla yaşayamadığı ve sadece fotoğraflardan görebildiği bir zamandan ibarettir. O zamanlara asla dönemeyecek olsak bile, en azından bazı şarkılarla belki ruhunu hissedebiliriz. İşte o şarkılar!
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1. Her Gece
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2. Arnavut Kaldırımı
3. Vermem Seni
4. Sevdim Sevilmedim
5. Jest Oldu
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6. Hovarda
7. Birtanem
8. Dinle
9. Fırtınalar
10. Benimle Oynama
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11. Ateşini Yolla
12. Bandıra Bandıra
13. Onu Alma Beni Al
14. Cici Baba
15. Senden Benden Bizden
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