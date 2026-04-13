Aşkın Baharda Başka Olduğunu Kanıtlayan Sesler

Ceren Özer
13.04.2026 - 15:31

Kışın o kat kat giyindiğimiz, battaniye altına saklandığımız melankolik günleri bitti galiba, ne dersiniz? Güneş yüzünü gösterip polenler havada uçuşmaya başladığında, içimizdeki o uyuyan dev de uyanıyor: Aşk! Mevsimlerin en flörtözü, en 'papatya fallı' olanı bahar; sadece doğayı değil, kalp ritmimizi de değiştiriyor. 

İşte aşkın baharda bir başka yaşandığının en büyük kanıtı olan şarkılar!

1. Yalın - Ki Sen

Yalın'ın sesi gelince otomatikman güneş açmıyor mu ya? Bu şarkı çalarken birine aşık olmamak için taş olmak lazım.

2. Kenan Doğulu - Kandırdım

90’ların o fırlama aşklarını hatırla... Bahar güneşi tepedeyken bu şarkıyla omuz sallamayan bizden değil.

3. Mirkelam - Tavla

Koşan adam bu sefer senin kalbine doğru koşuyor! Tavla zarlarının sesiyle birleşen o flörtöz ritim... İnsanın sevgilisini alıp parka gidesi geliyor.

4. Pinhani - İstanbul’da

Biraz daha cool takılalım dersen adres belli. Beşiktaş-Ortaköy hattında yürürken kulağında bu varsa, etrafındaki her şey bir anda Instagram filtresi yemiş gibi güzelleşiyor.

5. Göksel - Bi’ Seni Konuşurum

Bahar akşamüstü, hafif bir esinti ve Göksel... Sadece bir kişiye odaklanıp dünyayı unuttuğun o meşhur 'platonik ama umutlu' evrenin fon müziği.

6. MFÖ - Sarı Laleler

Listenin olmazsa olmazı! İstanbul’un orta yerinde, elinde bir demet çiçekle sevdiğinin kapısında beklemek... Bahar romantizminin zirve noktası resmen.

7. Kalben - Haydi Söyle

O 'Haydi söyleeee' diye yükseldiği an, içindeki tüm duyguları itiraf etme isteği gelmiyor mu? Baharın getirdiği o cesaret hapı gibi bir şey bu şarkı.

8. Sixpence None the Richer - Kiss Me

Hani o gençlik filmlerinde esas kızla çocuk bahçede birbirine bakar ya... İşte o anın resmi marşı bu!

9. Bruno Mars - Marry You

Bahar gelince insanın içindeki o 'Hadi hemen evlenelim, kırlarda koşalım' deliliğini en iyi bu şarkı özetliyor. Aşırı neşeli, aşırı flörtöz!

10. Corinne Bailey Rae - Put Your Records On

Saçlarını sal, müziği aç ve baharın tadını çıkar!' diyor Corinne ablamız. Kendini sevmekle başlayan o büyük aşkın en tatlı şarkısı.

11. Ed Sheeran - Perfect

Güneş batarken, çimlerin üzerinde dans etmek için daha 'perfect' bir şarkı olabilir mi? Tam bir bahar akşamı romantizmi.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
