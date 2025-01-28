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Aşkım Kapışmak ve Tuğrul Uğur “Meyhanedeyim” Adlı Parçalarıyla Beğenilerle Buluştu!

Aşkım Kapışmak ve Tuğrul Uğur “Meyhanedeyim” Adlı Parçalarıyla Beğenilerle Buluştu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.01.2025 - 17:06

Son zamanlarda adını ilişki terapistliğine dair paylaşımlarıyla sıkça duyduğumuz Aşkım Kapışmak ve Tuğrul Uğur, geçtiğimiz gece “Meyhanedeyim” adlı parçalarını yayınladı. Söz, müzik, aranjör derken uzun zamandır hasret kaldığımız kalitede bir sonuç ortaya çıkmıştı. İkili ses uyumlarıyla da bizleri mest etti.

Detaylar için 👇

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Aşkım Kapışmak ve Tuğrul Uğur düetlerini Instagram paylaşımlarıyla duyurdu.

Aşkım Kapışmak ve Tuğrul Uğur düetlerini Instagram paylaşımlarıyla duyurdu.

👇

👇
www.instagram.com

İkili dost meclisiyle çektikleri klipleriyle seyir zevki de yüksek bir şarkıya imza atmıştı.

İkili dost meclisiyle çektikleri klipleriyle seyir zevki de yüksek bir şarkıya imza atmıştı.

İşte o parça 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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