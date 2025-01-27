Dinlerken Gözyaşlarınızı Tutmakta Zorlanacağınız 12 Şarkı
Dinlerken Gözyaşlarınızı Tutmakta Zorlanacağınız 12 Şarkı
Bazen müzik, içimizdeki duyguları öyle derin bir şekilde uyandırır ki gözyaşlarımızı tutmak neredeyse imkansız olur. İşte dinlerken gözyaşlarını tutmakta zorlanacağın, seni duygusal bir yolculuğa çıkaracak 12 şarkı bu içerikte!
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1. Pinhâni - Ne Güzel Güldün
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2. Batuhan Kordel - Anıları Sakla
3. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın
4. TARKAN - Biz Çocukken
5. Mahşer [Official Video] - Gökhan Türkmen #Mahşer
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6. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım
7. Tugkan - Sen Benim
8. Onur Can Özcan - Yalnızlığın Ezgisi
9. Pinhâni - Dünyadan Uzak
10. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim
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11. Seksendört - Ölürüm Hasretinle
12. Sezer Sarıgöz - Ne Ay Geceden
13. Anıl Emre Daldal - M.
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