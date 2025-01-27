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Dinlerken Gözyaşlarınızı Tutmakta Zorlanacağınız 12 Şarkı

etiket Dinlerken Gözyaşlarınızı Tutmakta Zorlanacağınız 12 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 23:56

Bazen müzik, içimizdeki duyguları öyle derin bir şekilde uyandırır ki gözyaşlarımızı tutmak neredeyse imkansız olur. İşte dinlerken gözyaşlarını tutmakta zorlanacağın, seni duygusal bir yolculuğa çıkaracak 12 şarkı bu içerikte!

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1. Pinhâni - Ne Güzel Güldün

2. Batuhan Kordel - Anıları Sakla

3. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın

4. TARKAN - Biz Çocukken

5. Mahşer [Official Video] - Gökhan Türkmen #Mahşer

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6. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım

7. Tugkan - Sen Benim

8. Onur Can Özcan - Yalnızlığın Ezgisi

9. Pinhâni - Dünyadan Uzak

10. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim

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11. Seksendört - Ölürüm Hasretinle

12. Sezer Sarıgöz - Ne Ay Geceden

13. Anıl Emre Daldal - M.

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Ecivicivokke
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