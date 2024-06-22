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Aşk Şarkıları Eşliğinde Mutfakta Partnerinizle Dans Ederken Dinleyebileceğiniz 15 Romantik Şarkı

etiket Aşk Şarkıları Eşliğinde Mutfakta Partnerinizle Dans Ederken Dinleyebileceğiniz 15 Romantik Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 11:16

Mutfakta yemek hazırlarken bir anda aşka gelip dans etmeye başlamaya bayılıyorsanız aşık çiftlerimiz için bir çalma listesi oluşturduk!

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1. Dean Martin - Everybody Loves Somebody (Official Audio)

2. We Belong Together

3. Just the Two of Us (feat. Bill Withers)

4. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love (Official Audio)

5. The Ronettes - Be My Baby (Official Audio)

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6. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Dream A Little Dream Of Me (Audio)

7. Put Your Head On My Shoulder

8. Ben E. King - Stand By Me (Audio)

9. Hey Lover

10. Fly Me to the Moon

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11. Billy Joel - Uptown Girl (Official Video)

12. Cyndi Lauper - Time After Time (Official HD Video)

13. Waiting for a Girl like You

14. Kim Carnes - Bette Davis Eyes

15. Daryl Hall & John Oates - You Make My Dreams (Official HD Video)

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