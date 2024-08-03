Aşk Paris'de Yaşanıyor: Olimpiyatlardan Bir Hafta Önce Ayrılan Çifti Altın Madalya Birleştirdi
Aşk Paris'de Yaşanıyor: Olimpiyatlardan Bir Hafta Önce Ayrılan Çifti Altın Madalya Birleştirdi
2024 Olimpiyatlarının Paris'de yapılmasıyla aşk hikayeleri de çoğaldı! Olimpiyatlardan bir hafta önce ayrılan Katerina Siniakova ve Tomas Machac çifti, birlikte altın madalya kazandı. Her ne kadar ayrılmış olsalar da, sevinçlerini paylaşmayı ihmal etmediler!
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Paris 2024 Olimpiyatları, rekabet dolu günlere ev sahipliği yaparken birbirinden romantik anlara da tanıklık ediyor!
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Katerina Siniakova ve Tomas Machac da Olimpiyatların en romantik çiftlerinden birisi oldu.
İşin ilginç tarafı ise çiftin gerçek hayatta da bir çift olması ancak Olimpiyatlar'dan sadece bir hafta önce ayrılmış olmalarıydı.
2021 yılında ilişkilerini duyuran sportmen çift, bugüne kadar bütün müsabakalarda birbirlerini desteklemiş, tenis severlerin favori çiftin haline gelmişti.
Ayrıldıkları halde Olimpiyatlarda beraber yarışacaklarını söyleyen çift, kazanılan zaferin ardından "hala beraber misiniz?" sorularına ise "bu bir sır" cevabını verdi.
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