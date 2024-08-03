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Aşk Paris'de Yaşanıyor: Olimpiyatlardan Bir Hafta Önce Ayrılan Çifti Altın Madalya Birleştirdi

Aşk Paris'de Yaşanıyor: Olimpiyatlardan Bir Hafta Önce Ayrılan Çifti Altın Madalya Birleştirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 17:57

2024 Olimpiyatlarının Paris'de yapılmasıyla aşk hikayeleri de çoğaldı! Olimpiyatlardan bir hafta önce ayrılan Katerina Siniakova ve Tomas Machac çifti, birlikte altın madalya kazandı. Her ne kadar ayrılmış olsalar da, sevinçlerini paylaşmayı ihmal etmediler!

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Paris 2024 Olimpiyatları, rekabet dolu günlere ev sahipliği yaparken birbirinden romantik anlara da tanıklık ediyor!

Paris 2024 Olimpiyatları, rekabet dolu günlere ev sahipliği yaparken birbirinden romantik anlara da tanıklık ediyor!

Kimi sporcular evlilik teklifi ediyor, kimileri de alyansını mücadele esnasında kaybediyor, yine de romantiklikten vazgeçmiyor!

Katerina Siniakova ve Tomas Machac da Olimpiyatların en romantik çiftlerinden birisi oldu.

Katerina Siniakova ve Tomas Machac da Olimpiyatların en romantik çiftlerinden birisi oldu.

Çek Cumhuriyeti adına yarışan tenisçiler, karışık çiftler alanında karşılaşmaya çıktı. Katerina Siniakova ve Tomas Machac, ülkelerine altın madalya kazandırmayı başardı!

İşin ilginç tarafı ise çiftin gerçek hayatta da bir çift olması ancak Olimpiyatlar'dan sadece bir hafta önce ayrılmış olmalarıydı.

İşin ilginç tarafı ise çiftin gerçek hayatta da bir çift olması ancak Olimpiyatlar'dan sadece bir hafta önce ayrılmış olmalarıydı.

Altın madalya kazanan çift, sevinçlerini yine beraber yaşadı. Kazanılan büyük zaferin ardından sporcu çift birbirine sarıldı, öptü!

2021 yılında ilişkilerini duyuran sportmen çift, bugüne kadar bütün müsabakalarda birbirlerini desteklemiş, tenis severlerin favori çiftin haline gelmişti.

2021 yılında ilişkilerini duyuran sportmen çift, bugüne kadar bütün müsabakalarda birbirlerini desteklemiş, tenis severlerin favori çiftin haline gelmişti.

Fakat geçtiğimiz haftalarda çift, ayrıldıklarını duyurmalarıyla üzüntüye sebep olmuştu.

Ayrıldıkları halde Olimpiyatlarda beraber yarışacaklarını söyleyen çift, kazanılan zaferin ardından "hala beraber misiniz?" sorularına ise "bu bir sır" cevabını verdi.

Ayrıldıkları halde Olimpiyatlarda beraber yarışacaklarını söyleyen çift, kazanılan zaferin ardından "hala beraber misiniz?" sorularına ise "bu bir sır" cevabını verdi.

Tabii izleyenler, aşkın yeniden filizlendiğini iddia ediyor, orası ayrı...

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