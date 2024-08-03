Aşk Paris'de Yaşanıyor: Olimpiyatlardan Bir Hafta Önce Ayrılan Çifti Altın Madalya Birleştirdi

2024 Olimpiyatlarının Paris'de yapılmasıyla aşk hikayeleri de çoğaldı! Olimpiyatlardan bir hafta önce ayrılan Katerina Siniakova ve Tomas Machac çifti, birlikte altın madalya kazandı. Her ne kadar ayrılmış olsalar da, sevinçlerini paylaşmayı ihmal etmediler!

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