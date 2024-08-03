Milli Atlet Ersu Şaşma'nın İkonik Hareketine Gelen Birbirinden Güzel Yorumlar
Milli Atlet Ersu Şaşma'nın İkonik Hareketine Gelen Birbirinden Güzel Yorumlar
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sahne alan milli atletimiz Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kalmayı başardı. 24 yaşındaki sporcumuz, verdiği pozla da sosyal medyada gündem oldu.
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Büyük heyecanla takip edilen Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz adına bir büyük başarı da Ersu Şaşmaz'dan geldi.
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Milli atlet, erkekler sırıkla atlamada 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.
Finali garantileyen Şaşma, havadayken kameralara hafızalardan silinmeyecek bir poz verdi.
Şaşma'nın kutlaması, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.
Milli atlet pozu ile Yusuf Dikeç gibi adından söz ettirmeye başladı. 👇
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"Fotoğrafçı kim?"
"Türk sporcular ikonik pozlarıyla Olimpiyatlara renk katmaya devam ediyor."
"Keşke sol el cebinde olsaydı. 😉"
"Kuş gibi uçuyor"
"Nasıl Başladı... Nasıl Devam Ediyor"
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