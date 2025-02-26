Aşk Acısı Geçer, Şarkılar Kalır: Şubat’ın İyileştiren 15 Şarkısı
Aşk Acısı Geçer, Şarkılar Kalır: Şubat’ın İyileştiren 15 Şarkısı
Bazen insan öyle bir an geliyor ki, 'Bu acı hiç geçmeyecek' diye düşünüyor. Ama biliyor musun, geçiyor. Zor oluyor, zaman alıyor belki, ama iyileşiyoruz. Sertab Erener’in dediği gibi: 'Ama iyileşiyorum ya, iyileşiyorum.' İşte tam o iyileşme sürecinde, bazen bir şarkı geliyor ve elinden tutuyor insanın.
Bu liste de tam olarak bunun için. Aşk acısına, özleme, yarım kalmış hikâyelere iyi gelecek 15 şarkı... Dinlerken belki biraz ağlayacaksın, belki gülümseyeceksin, ama en önemlisi şunu hissedeceksin: “Evet ya, ben iyileşiyorum.” 🎶💔
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1. Sertab Erener - İyileşiyorum
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2. Candan Erçetin - Ben Kimim
3. Paptircem - Koca Adam
4. Melek Mosso - Umrumda Değil
5. Tülay German - Mutlu Günler
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6. Gönül Turgut - Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
7. Hüsnü Arkan - Yeniden
8. Duman - Manası Yok
9. Emre Sertkaya - Ta Anlamına
10. Deniz Tekin - Aramayı Bırakınca
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11. Can Bonomo - Güneş
12. Multitap - Mutluyum
13. Simge Pınar - Yeni Bir Hayat
14. Redd - Siktiret Boşver
15. Nova Norda - Varım
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