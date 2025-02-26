onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Aşk Acısı Geçer, Şarkılar Kalır: Şubat’ın İyileştiren 15 Şarkısı

etiket Aşk Acısı Geçer, Şarkılar Kalır: Şubat’ın İyileştiren 15 Şarkısı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 23:11

Bazen insan öyle bir an geliyor ki, 'Bu acı hiç geçmeyecek' diye düşünüyor. Ama biliyor musun, geçiyor. Zor oluyor, zaman alıyor belki, ama iyileşiyoruz. Sertab Erener’in dediği gibi: 'Ama iyileşiyorum ya, iyileşiyorum.' İşte tam o iyileşme sürecinde, bazen bir şarkı geliyor ve elinden tutuyor insanın.

Bu liste de tam olarak bunun için. Aşk acısına, özleme, yarım kalmış hikâyelere iyi gelecek 15 şarkı... Dinlerken belki biraz ağlayacaksın, belki gülümseyeceksin, ama en önemlisi şunu hissedeceksin: “Evet ya, ben iyileşiyorum.” 🎶💔

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sertab Erener - İyileşiyorum

2. Candan Erçetin - Ben Kimim

3. Paptircem - Koca Adam

4. Melek Mosso - Umrumda Değil

5. Tülay German - Mutlu Günler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gönül Turgut - Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak

7. Hüsnü Arkan - Yeniden

8. Duman - Manası Yok

9. Emre Sertkaya - Ta Anlamına

10. Deniz Tekin - Aramayı Bırakınca

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Can Bonomo - Güneş

12. Multitap - Mutluyum

13. Simge Pınar - Yeni Bir Hayat

14. Redd - Siktiret Boşver

15. Nova Norda - Varım

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın