Aşk Acısı Geçer, Şarkılar Kalır: Şubat’ın İyileştiren 15 Şarkısı

Bazen insan öyle bir an geliyor ki, 'Bu acı hiç geçmeyecek' diye düşünüyor. Ama biliyor musun, geçiyor. Zor oluyor, zaman alıyor belki, ama iyileşiyoruz. Sertab Erener’in dediği gibi: 'Ama iyileşiyorum ya, iyileşiyorum.' İşte tam o iyileşme sürecinde, bazen bir şarkı geliyor ve elinden tutuyor insanın.

Bu liste de tam olarak bunun için. Aşk acısına, özleme, yarım kalmış hikâyelere iyi gelecek 15 şarkı... Dinlerken belki biraz ağlayacaksın, belki gülümseyeceksin, ama en önemlisi şunu hissedeceksin: “Evet ya, ben iyileşiyorum.” 🎶💔