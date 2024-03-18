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Aşk Acınızın En Duygusal Eşlikçisi: Şarkılarıyla Duygularınıza Tercüman Olacak 15 Pera Şarkısı

etiket Aşk Acınızın En Duygusal Eşlikçisi: Şarkılarıyla Duygularınıza Tercüman Olacak 15 Pera Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 17:52

2008 yılında çıkış yapan Pera grubunu günümüzde tanımayan yok!  'Sensiz Ben' şarkısıyla hayatımıza bomba gibi giren Pera, konserlerinde hayranlarıyla buluşuyor. Her gün bir parça bu mükemmel müziklerin tadını alanlar için bir playlist bıraktık!

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1. Pera feat. Toygar Işıklı - Unut (Official Video)

2. Pera - Sensiz Ben (Official Video)

3. Pera - Biri Vardı (Official Video)

4. Pera - Vazgeçtim (Sezen Aksu Cover)

5. Pera - En Güzel Mevsimim (Lyric Video)

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6. Pera - Sevemezsin (Lyric Video)

7. Pera - Affet (Lyric Video)

8. Pera - Yalnızlık (Lyric Video)

9. Pera - Suç Benim

10. Pera - Pencerenden

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11. Pera - Sensiz Olmaz (Official Video)

12. Pera - Bu Gece

13. Pera - Sonbahar

14. Pera - Şarab-ı Izdırap (Official Video)

15. PERA - Belki de Aşık Oldun (Official Video)

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