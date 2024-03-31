Aşk Acını Yaşarken Dinlediğin Şarkıları Seç, Sana Bir Teselli Verelim!
Aşk Acını Yaşarken Dinlediğin Şarkıları Seç, Sana Bir Teselli Verelim!
Aşk acısı çekerken dinlediğimiz şarkılar aslında o acıyı nasıl atlatacağımız konusunda bize yardımcı olabilir. Nasıl mı? Testi çöz, sonucunda sana özel teselliyi kap!
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1. İlk olarak şu şarkılardan birini seç bakalım...
2. Peki bu ayrılık şarkılarından hangisi favorin?
3. Şu üçlüden hangisi dinlediğinde en çok canını yakıyor?
4. Peki bu şarkılardan hangisi sence ayrılık acısına en iyi geliyor?
5. Bunlardan hangisi sizin ayrılığınızı en iyi anlatıyordu sence?
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6. Sona çok yaklaştık...
7. Son bir soru daha kaldı...
8. Hadi son şarkıyı da seç ve tesellini verelim artık!
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