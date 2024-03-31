Aşk Acını Yaşarken Dinlediğin Şarkıları Seç, Sana Bir Teselli Verelim!

Onun doğru kişi olup olmadığı konusunda hala içten içe bir sorgulamaya gittiğini biliyoruz. Biz sana cevabı verelim, eğer o doğru kişi olsaydı emin ol şu an bu testi çözüyor olmazdın! Çünkü doğru kişi seni bu kadar kırıp bir Onedio testinden teselli almanı gerektirecek kadar üzmez. Sen çok daha iyilerine layıksın, bunun farkına var. Kimsenin seni bu kadar üzmesine de izin verme!