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Aşk Acını Yaşarken Dinlediğin Şarkıları Seç, Sana Bir Teselli Verelim!

etiket Aşk Acını Yaşarken Dinlediğin Şarkıları Seç, Sana Bir Teselli Verelim!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 11:16

Aşk acısı çekerken dinlediğimiz şarkılar aslında o acıyı nasıl atlatacağımız konusunda bize yardımcı olabilir. Nasıl mı? Testi çöz, sonucunda sana özel teselliyi kap!

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1. İlk olarak şu şarkılardan birini seç bakalım...

2. Peki bu ayrılık şarkılarından hangisi favorin?

3. Şu üçlüden hangisi dinlediğinde en çok canını yakıyor?

4. Peki bu şarkılardan hangisi sence ayrılık acısına en iyi geliyor?

5. Bunlardan hangisi sizin ayrılığınızı en iyi anlatıyordu sence?

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6. Sona çok yaklaştık...

7. Son bir soru daha kaldı...

8. Hadi son şarkıyı da seç ve tesellini verelim artık!

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Yaşadığın her şeye rağmen seni çok güzel şeylerin beklediğini unutma!

Şu anda belki de aşka tamamen küstün, bir daha asla güzel bir şeyler yaşayamayacağını düşünüyorsun. Ama emin ol o işler öyle olmuyor! Bir daha seveceksin, bir daha her şey çok güzel olacak. Yapman gereken tek şey kendini akışa bırakmak! Bir anda kendini hak ettiğin ilişkinin içinde bulacağına şüphemiz bile yok!

Eğer o doğru kişi o olsaydı kalbini bu kadar kırmazdı…

Onun doğru kişi olup olmadığı konusunda hala içten içe bir sorgulamaya gittiğini biliyoruz. Biz sana cevabı verelim, eğer o doğru kişi olsaydı emin ol şu an bu testi çözüyor olmazdın! Çünkü doğru kişi seni bu kadar kırıp bir Onedio testinden teselli almanı gerektirecek kadar üzmez. Sen çok daha iyilerine layıksın, bunun farkına var. Kimsenin seni bu kadar üzmesine de izin verme!

Onu özlüyor olman hayatına geri girmesi anlamına gelmiyor!

Bazen bazı insanların hayatımızdan çıkmış olmasını kabullenemez, bize ne kadar iyi gelmiyor olursa olsunlar hayatımızda kalmalarını isteriz. Seni bu konuda gerçekten iyi anlıyoruz. Onu özlediğini ve tüm bu kötü yanlara rağmen hayatında olmasını çok istediğini biliyoruz. Ama şunu unutma ki onu özlüyor olman hayatına geri girmesini gerektirmiyor. Bırak sevginiz mazide kalsın, sen önüne bak.

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