Asgari ücret, milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Mevcutta asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmiş durumda. 2025'te ise çalışanlar, önemli bir zam bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Ancak toplantıda bir rakam belirlenmedi. Rakamın konuşulmaması tepkilere neden oldu ve bu durum üzerine TÜRK-İŞ, 2025 asgari ücret talebini bir basın toplantısıyla açıkladı.

Peki, Asgari Ücret Belli Oldu mu? TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne? 2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?