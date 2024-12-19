Asgari Ücret Belli Oldu mu? TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne? 2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?
Asgari Ücret Belli Oldu mu? TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne? 2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?
Asgari ücret, milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Mevcutta asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmiş durumda. 2025'te ise çalışanlar, önemli bir zam bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Ancak toplantıda bir rakam belirlenmedi. Rakamın konuşulmaması tepkilere neden oldu ve bu durum üzerine TÜRK-İŞ, 2025 asgari ücret talebini bir basın toplantısıyla açıkladı.
Peki, Asgari Ücret Belli Oldu mu? TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne? 2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?
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2025'e adım adım ilerlerken, kamuoyu asgari ücret zammına odaklandı. 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında bir rakam belirlenmedi; ancak TÜRK-İŞ, komisyon toplantısının ardından bir araya gelerek işçilerin talep ettiği rakamı açıkladı.
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Asgari Ücret Belli Oldu mu?
TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne?
2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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