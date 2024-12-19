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Asgari Ücret Belli Oldu mu? TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne? 2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret Belli Oldu mu? TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne? 2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 16:59

Asgari ücret, milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Mevcutta asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmiş durumda. 2025'te ise çalışanlar, önemli bir zam bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Ancak toplantıda bir rakam belirlenmedi. Rakamın konuşulmaması tepkilere neden oldu ve bu durum üzerine TÜRK-İŞ, 2025 asgari ücret talebini bir basın toplantısıyla açıkladı.

Peki, Asgari Ücret Belli Oldu mu? TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne? 2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?

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2025'e adım adım ilerlerken, kamuoyu asgari ücret zammına odaklandı. 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında bir rakam belirlenmedi; ancak TÜRK-İŞ, komisyon toplantısının ardından bir araya gelerek işçilerin talep ettiği rakamı açıkladı.

2025'e adım adım ilerlerken, kamuoyu asgari ücret zammına odaklandı. 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında bir rakam belirlenmedi; ancak TÜRK-İŞ, komisyon toplantısının ardından bir araya gelerek işçilerin talep ettiği rakamı açıkladı.

Peki Asgari Ücret Belli Oldu mu? TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne? 2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret Belli Oldu mu?

Asgari Ücret Belli Oldu mu?

2025 asgari ücreti henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantı 16 Aralık'ta; üçüncü toplantı ise 19 Aralık'ta gerçekleşti. Üç toplantıda da rakam konuşulmadı. Dördüncü toplantıda net rakamın çıkması bekleniyor.

TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne?

TÜRK-İŞ'in 2025 Asgari Ücret Talebi Ne?

İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ toplantıların en başından bu yana ilk rakamı işveren ve hükümet temsilcilerinden bekliyordu. Ancak üç toplantıda rakam konuşulmaması vatandaş kadar TÜRK-İŞ'in de tepkilerine neden oldu. Bu nedenle TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 19 Aralık Perşembe günü düzenlenen toplantısından sonra sendika olarak bir araya geldi. 

Asgari ücret talebini açıklayan TÜRK-İŞ 29 bin 583 TL rakamını telaffuz etti. 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Yüzde 45 zam, üzerine de yüzde 20 refah payı istiyoruz' dedi ve bu rakam altına imza atmayacaklarını dile getirdi.

2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?

2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?

Asgari ücret zammının önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor. 31 Aralık 2024'e kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir rakam vermesi gerekiyor. Ancak olası zam senaryoları şöyle:

  • Yüzde 20 zam gelmesi halinde: 20 bin 402 lira

  • Yüzde 25 zam gelmesi halinde: 21 bin 252 lira

  • Yüzde 30 zam gelmesi halinde: 22 bin 102 lira

  • Yüzde 35 zam gelmesi halinde: 22 bin 952 lira

  • Yüzde 40 zam gelmesi halinde: 23 bin 802 lira

  • Yüzde 45 zam gelmesi halinde: 24 bin 652 lira

  • Yüzde 50 zam gelmesi halinde 25 bin 503 lira

  • Yüzde 55 zam gelmesi halinde 26 bin 353 lira

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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