article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Artopol Sanat Galerisi, Yeni Mekanının Kapılarını Tuğberk Selçuk'un "Dirty White" Sergisiyle Açtı

Artopol Sanat Galerisi, Yeni Mekanının Kapılarını Tuğberk Selçuk'un "Dirty White" Sergisiyle Açtı

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
15.05.2026 - 15:10

Artopol Sanat Galerisi, Polat Piyalepaşa Çarşı’daki yeni mekânında sanatseverleri etkileyici bir davetle ağırladı. Açılış, galerinin sahibi Pınar Türker Uygun ev sahipliğinde, sanatçı Tuğberk Selçuk’un son dönem çalışmalarını bir araya getiren “DIRTY WHITE” isimli kişisel sergisiyle önceki akşam gerçekleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaklaşık 30 eserden oluşan kapsamlı bir seçki.

Yaklaşık 30 eserden oluşan kapsamlı bir seçki.

Sanat, iş ve cemiyet dünyasından Adnan Polat, İzzet Öz, Rüzgar Aksoy ve Erdinç Çatak gibi isimlerin katıldığı davette, Selçuk’un yaklaşık 30 eserden oluşan kapsamlı seçkisi büyük ilgi gördü. Özellikle sanatçının üç metreye yaklaşan tavşan heykeli ile zincirlerden oluşan çalışmaları gece boyunca dikkat çeken eserler arasında yer aldı. Fiyatları 2 bin dolardan başlayıp 20 bin dolara kadar uzanan eserlerin bir bölümü daha ilk günden koleksiyonerlerle buluştu.

“Ezber bozan işler”

“Ezber bozan işler”

“Ezber bozan işler” yaklaşımıyla dikkat çeken “DIRTY WHITE”, yalnızca objelerden oluşan bir sergi olmanın ötesine geçerek izleyiciye duyusal bir deneyim alanı sunuyor. Koleksiyonda yer alan ipek fularlar ve ipek-keten kimonolar, eserlerin kavramsal dünyasını moda ve tasarımla buluşturarak çok katmanlı bir anlatı yaratıyor. Sanatçı, gündelik hayatın sıradan nesnelerini ironik bir estetik anlayışıyla yeniden yorumlarken; beyazın kirlenebilirliği, saflığın kırılganlığı ve gündeliğin dönüştürülebilirliği üzerinden izleyiciyi yerleşik algıları sorgulamaya davet ediyor.

“Kusursuz bir beyazın içinde kaç günah gizlenebilir?”

“Kusursuz bir beyazın içinde kaç günah gizlenebilir?”

Bu soru, Tuğberk Selçuk'un sergiyi etrafında şekillendirdiği soru. Bu dünya; steril olanla kirli olanın, masumiyet ile arzunun, plastik olanla ruhun çarpıştığı tekinsiz ama bir o kadar da çekici bir oyun alanına dönüşüyor. Sanatçının nesneleri kışkırtıcı imgelere dönüştüren ironik yaklaşımı, yalnızca çocukluk anılarına değil; bastırılmış yetişkin arzularına ve modern insanın tüketim odaklı nesne tutkusuna da ayna tutuyor.

Üretim süreci, kişisel bir deneyim alanı.

Üretim süreci, kişisel bir deneyim alanı.

Eğitimini Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayan ve 2012 yılından bu yana Londra, Seul ve Milano gibi önemli sanat merkezlerinde eserlerini sergileyen Tuğberk Selçuk, üretim sürecini kişisel bir deneyim alanı olarak tanımlıyor. Popüler kültür öğelerini klasik ve modern estetikle harmanlayan sanatçı, zanaat ve estetikten ödün vermeden güçlü bir alt metni erişilebilir bir dille izleyiciye ulaştırmayı hedefliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın