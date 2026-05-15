Artopol Sanat Galerisi, Yeni Mekanının Kapılarını Tuğberk Selçuk'un "Dirty White" Sergisiyle Açtı

Bu soru, Tuğberk Selçuk'un sergiyi etrafında şekillendirdiği soru. Bu dünya; steril olanla kirli olanın, masumiyet ile arzunun, plastik olanla ruhun çarpıştığı tekinsiz ama bir o kadar da çekici bir oyun alanına dönüşüyor. Sanatçının nesneleri kışkırtıcı imgelere dönüştüren ironik yaklaşımı, yalnızca çocukluk anılarına değil; bastırılmış yetişkin arzularına ve modern insanın tüketim odaklı nesne tutkusuna da ayna tutuyor.