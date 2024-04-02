Artan Emekli Promosyonları Ne Kadar Yükselir? Emekliler Banka Değiştirirken Nelerle Karşılaşabilir?
Artan Emekli Promosyonları Ne Kadar Yükselir? Emekliler Banka Değiştirirken Nelerle Karşılaşabilir?
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Emekli promosyonlarında artış ilgi çekerken, bankalar rekabete girdi. 15 bin liranın üzerine çıkan promosyonlarda son durum ne?
Promosyon tutarlarında yeniden artış olur mu? Banka değiştirirken ve seçerken emekliler nelere dikkat etmeli?
Bankaların fon sağladıkları günlük maliyetleri son faiz kararında "faiz koridoru" ile Merkez Bankası tarafından artırılırken, emeklilere ödenen maaşlar da bir çeşit fon olarak görülüyor.
Bankalar kampanyalar eşliğinde promosyon ödemelerini yükseltirken, bakıldığında 17 bin 500 liraya kadar ek avantajlarla promosyon ödemeleri görülüyor.
Bu zammın promosyon ödemelerini de tetikleyeceği düşünülüyor.
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Bankaların borçlanma maliyetleri artarken, emekli maaşları da bir nevi fon niteliği taşıdığından, emekli müşteriler de değerlendi.
Örnek olarak 2023 yılında emekli olan birinin ve nisan ayında 6 bin liralık promosyon ile 3 yıllık sözleşmesi olması halinde, taahhüt süresinin dolmasına yaklaşık 24 aylık bir süre kaldığından aylık 166 lira üzerinden yaklaşık 3 bin 984 lira gibi bir cayma bedeliyle karşılaşacağını da ekliyor.
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