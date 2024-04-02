Artan Emekli Promosyonları Ne Kadar Yükselir? Emekliler Banka Değiştirirken Nelerle Karşılaşabilir?

Emekliler banka seçerken, hizmetleri incelemeleri ve kendilerine promosyon artışı için verilen kampanyaları da araştırmalı diyen Yılmaz, mevcut durumda promosyon için banka değiştirmiş ve henüz taahhüt süresi dolmamış emeklilerin de yasal olarak cayma hakları olduğunu belirtiyor.