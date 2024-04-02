Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Artan Emekli Promosyonları Ne Kadar Yükselir? Emekliler Banka Değiştirirken Nelerle Karşılaşabilir?

Artan Emekli Promosyonları Ne Kadar Yükselir? Emekliler Banka Değiştirirken Nelerle Karşılaşabilir?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.04.2024 - 11:20

Seçim öncesinde zam bekleyen emeklilere promosyon ödemelerinde artış gelmişti. Kamu bankalarıyla başlayan promosyon artışlarına özel bankalar da katıldı. Peki bankalarda en yüksek promosyon ne kadar oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Emekli promosyonlarında artış ilgi çekerken, bankalar rekabete girdi. 15 bin liranın üzerine çıkan promosyonlarda son durum ne?

Emekli promosyonlarında artış ilgi çekerken, bankalar rekabete girdi. 15 bin liranın üzerine çıkan promosyonlarda son durum ne?

Seçim öncesi emekli maaşlarına zam gelmeyince kamu bankalarından promosyon artışı gelmişti. Özel bankaların da katıldığı promosyon yarışında, TL mevduat oranları açısından önemli yer tutmasıyla emeklileri çekmek isteyen bankalar en fazla ne kadar promosyon veriyor?

Promosyon tutarlarında yeniden artış olur mu? Banka değiştirirken ve seçerken emekliler nelere dikkat etmeli?

Promosyon tutarlarında yeniden artış olur mu? Banka değiştirirken ve seçerken emekliler nelere dikkat etmeli?

Milliyet'in aktardığına göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyonların kamu bankalarında en düşük 8 bin TL ve en yüksek 12 bin lira olduğunu belirtirken, özel bankalar da dahil olunca toplamda 19 banka emekli promosyonlarını yükseltti.

Bankaların fon sağladıkları günlük maliyetleri son faiz kararında "faiz koridoru" ile Merkez Bankası tarafından artırılırken, emeklilere ödenen maaşlar da bir çeşit fon olarak görülüyor.

Bankaların fon sağladıkları günlük maliyetleri son faiz kararında "faiz koridoru" ile Merkez Bankası tarafından artırılırken, emeklilere ödenen maaşlar da bir çeşit fon olarak görülüyor.

Emeklilerin lehine olan bu durumda, kamu bankaları promosyon ödemelerine yüzde 50 oranında artış yaptı. Özel bankalarda da öncesinde 15 bin lira seviyelerinde olduğu görülen promosyon ödemelerinin de aynı oranda artmasıyla 22.500 liraya kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Bankalar kampanyalar eşliğinde promosyon ödemelerini yükseltirken, bakıldığında 17 bin 500 liraya kadar ek avantajlarla promosyon ödemeleri görülüyor.

Bankalar kampanyalar eşliğinde promosyon ödemelerini yükseltirken, bakıldığında 17 bin 500 liraya kadar ek avantajlarla promosyon ödemeleri görülüyor.

Yılmaz, kısa vadede promosyonların 20 bin liraya çıkacağını, uzun vadede de daha yukarı gideceğini tahmin ettiğini söylerken, 2024 Temmuz enflasyonunun (yılbaşından birikimli) yüzde 24 olması beklentisiyle refah payının da eklenerek emekli maaşlarına ortalama yüzde 35 oranında ara zam beklediğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim öncesindeki son konuşmalarında Temmuz ara zammına dikkat çekmişti.

Bu zammın promosyon ödemelerini de tetikleyeceği düşünülüyor.

Bu zammın promosyon ödemelerini de tetikleyeceği düşünülüyor.

Bankaların Merkez Bankası'yla fonlama ilişkilerinde son faiz artışında politika faizinin 500 baz puan artışla yüzde 50’ye, yıllar sonra yapılan düzenlemeyle 'faiz koridoru' uygulaması gelerek gecelik faiz oranının tavanının da yüzde 53’e çıkması bu ilişkiyi de etkiledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bankaların borçlanma maliyetleri artarken, emekli maaşları da bir nevi fon niteliği taşıdığından, emekli müşteriler de değerlendi.

Bankaların borçlanma maliyetleri artarken, emekli maaşları da bir nevi fon niteliği taşıdığından, emekli müşteriler de değerlendi.

Emekliler banka seçerken, hizmetleri incelemeleri ve kendilerine promosyon artışı için verilen kampanyaları da araştırmalı diyen Yılmaz, mevcut durumda promosyon için banka değiştirmiş ve henüz taahhüt süresi dolmamış emeklilerin de yasal olarak cayma hakları olduğunu belirtiyor.

Örnek olarak 2023 yılında emekli olan birinin ve nisan ayında 6 bin liralık promosyon ile 3 yıllık sözleşmesi olması halinde, taahhüt süresinin dolmasına yaklaşık 24 aylık bir süre kaldığından aylık 166 lira üzerinden yaklaşık 3 bin 984 lira gibi bir cayma bedeliyle karşılaşacağını da ekliyor.

Örnek olarak 2023 yılında emekli olan birinin ve nisan ayında 6 bin liralık promosyon ile 3 yıllık sözleşmesi olması halinde, taahhüt süresinin dolmasına yaklaşık 24 aylık bir süre kaldığından aylık 166 lira üzerinden yaklaşık 3 bin 984 lira gibi bir cayma bedeliyle karşılaşacağını da ekliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?