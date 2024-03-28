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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşlarında Ekstra Artış Sinyali: "Temmuzda Emekli Maaşı Masaya Yatacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşlarında Ekstra Artış Sinyali: "Temmuzda Emekli Maaşı Masaya Yatacak"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 14:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa mitinginde yaptığı konuşmada emeklilere yönelik zam mesajı verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere yönelik partisinin adaylarını tanıtmak için ülke çapında mitinglere katılırken, ekonomiyle ilgili söyledikleri de yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere yönelik partisinin adaylarını tanıtmak için ülke çapında mitinglere katılırken, ekonomiyle ilgili söyledikleri de yakından izleniyor.

Emekli maaşlarının düşük kalmasına yönelik tepkilerin yoğun olduğu kulislerde konuşulurken, özellikle büyükşehirlerdeki emeklilerin geçinmekte zorlandığı biliniyor.

Emekli maaşlarının düşük kalmasına yönelik tepkilerin yoğun olduğu kulislerde konuşulurken, özellikle büyükşehirlerdeki emeklilerin geçinmekte zorlandığı biliniyor.

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması, asgari ücret ve açlık sınırının çok altında kalmasıyla zam söylemleri yoğunlaşmıştı.

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması, asgari ücret ve açlık sınırının çok altında kalmasıyla zam söylemleri yoğunlaşmıştı.

Seçimlere yönelik çalışmalarda zam gelmesi beklenen emekli maaşlarında Erdoğan, 'kaynak yok' demişti.

Bakınız.

Her yıl enflasyon farkıyla Ocak ve Temmuz aylarında memur ve emeklilere yapılan zamma Cumhurbaşkanı Erdoğan miting konuşmasında değindi.

Her yıl enflasyon farkıyla Ocak ve Temmuz aylarında memur ve emeklilere yapılan zamma Cumhurbaşkanı Erdoğan miting konuşmasında değindi.

'Temmuzda yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşüşe geçen dünyadaki enflasyona da vurgu yaptı. 

'Avrupa'sından, ABD'sine herkesin kontrol altına almaya çalıştığı enflasyonla biz de mücadele ediyoruz' diyen Erdoğan, 'Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca 5 bin lira ödemede bulunduk. Temmuzda yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, emekli maaşlarının yanında asgari ücret içinde ara zam taleplerine cevap verdi:

Erdoğan, emekli maaşlarının yanında asgari ücret içinde ara zam taleplerine cevap verdi:

'Emekli maaşlarında, asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını, eğitime veya sağlığa ayıracağımız bütçenin tamamını tahsis etsek bile yetmeyeceğini takdir edersiniz. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım sonuna kadar haklıdır. Çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz. Bunu daha çok çalışarak, üreterek yapacağız'

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