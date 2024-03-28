Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşlarında Ekstra Artış Sinyali: "Temmuzda Emekli Maaşı Masaya Yatacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşlarında Ekstra Artış Sinyali: "Temmuzda Emekli Maaşı Masaya Yatacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa mitinginde yaptığı konuşmada emeklilere yönelik zam mesajı verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere yönelik partisinin adaylarını tanıtmak için ülke çapında mitinglere katılırken, ekonomiyle ilgili söyledikleri de yakından izleniyor.
Emekli maaşlarının düşük kalmasına yönelik tepkilerin yoğun olduğu kulislerde konuşulurken, özellikle büyükşehirlerdeki emeklilerin geçinmekte zorlandığı biliniyor.
En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması, asgari ücret ve açlık sınırının çok altında kalmasıyla zam söylemleri yoğunlaşmıştı.
Her yıl enflasyon farkıyla Ocak ve Temmuz aylarında memur ve emeklilere yapılan zamma Cumhurbaşkanı Erdoğan miting konuşmasında değindi.
Erdoğan, emekli maaşlarının yanında asgari ücret içinde ara zam taleplerine cevap verdi:
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