Art Arda Soruşturma Başlatılan Ekrem İmamoğlu’nu Yaşlı Teyze Uyardı: “Dikkatli Konuş, İçeriye Atılma”
Art Arda Soruşturma Başlatılan Ekrem İmamoğlu’nu Yaşlı Teyze Uyardı: “Dikkatli Konuş, İçeriye Atılma”
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşmaları sebebiyle art arda soruşturmalar başlatılmıştı. Olayların ardından İmamoğlu’yla karşılaşan ve sohbet eden bir teyzemiz de uyarıda bulundu. Gelin detaylara geçelim.
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İmamoğlu’yla selamlaşan teyzemiz, “Dikkatli ol, içeriye atılma” sözlerini dile getirmişti.
İmamoğlu ise tebessüm ederek, “Tamam annecim atılmam” şeklinde yanıt verdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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