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Arnavutluk'ta Halk Trump'ın Damadına Satılan Ada İçin Protesto Düzenledi

Arnavutluk'ta Halk Trump'ın Damadına Satılan Ada İçin Protesto Düzenledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.06.2026 - 17:58
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Balkan ülkelerinden Arnavutluk'ta halk beş gündür sokaklarda. 2.7 milyon nüfuslu bu ülkede başta başkent Tiran olmak üzere yaklaşık 500 bin kişi protestolara katıldı. Protestoların nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın şirketi tarafından projesi planlanan lüks tatil köyü.

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Hükümet lüks projenin istihdam sağlayacağını ve turizme katkıda bulunacağını savunurken muhalifler bunu bir yolsuzluk yöntemi ve doğanın yok edilmesi olarak görüyor.

Hükümet lüks projenin istihdam sağlayacağını ve turizme katkıda bulunacağını savunurken muhalifler bunu bir yolsuzluk yöntemi ve doğanın yok edilmesi olarak görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in yatırım şirketi Affinity Partners tarafından planlanan lüks tatil köyü projesi büyük tepkilere yol açtı. Sazan Adası olarak da bilinen ülkenin en büyük adası aynı zamanda ülkenin güvenliği için de kritik bir yere sahip.

Flamingolar, Akdeniz fokları, deniz kaplumbağaları ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alan ve milli parkın da dahil edildiği proje kapsamında Zvernec yarımadası ve çevresinde binlerce oda kapasiteli oteller, villalar ve marina inşa edilmesi öngörülüyor. Dev projeye ayrılan bütçe ise yaklaşık 1.4 milyar dolar.

Koruma alanlarının inşaata açılacak olması tepkiyle karşılanırken Ivanka Trump'ın "Adayı biz keşfettik" söylemleri ise bardağı taşıran son damla oldu.

Protestocular, Arnavut bayrakları ve 'Arnavutluk satılık değildir', 'Ivanka git' gibi sloganlarla Başbakanlık binası önüne yürüdü. Polis, kalabalığa tazyikli su ve müdahale araçlarıyla karşılık verdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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