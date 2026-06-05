Arnavutluk'ta Halk Trump'ın Damadına Satılan Ada İçin Protesto Düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in yatırım şirketi Affinity Partners tarafından planlanan lüks tatil köyü projesi büyük tepkilere yol açtı. Sazan Adası olarak da bilinen ülkenin en büyük adası aynı zamanda ülkenin güvenliği için de kritik bir yere sahip.

Flamingolar, Akdeniz fokları, deniz kaplumbağaları ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alan ve milli parkın da dahil edildiği proje kapsamında Zvernec yarımadası ve çevresinde binlerce oda kapasiteli oteller, villalar ve marina inşa edilmesi öngörülüyor. Dev projeye ayrılan bütçe ise yaklaşık 1.4 milyar dolar.