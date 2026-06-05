Arnavutluk'ta Halk Trump'ın Damadına Satılan Ada İçin Protesto Düzenledi
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Balkan ülkelerinden Arnavutluk'ta halk beş gündür sokaklarda. 2.7 milyon nüfuslu bu ülkede başta başkent Tiran olmak üzere yaklaşık 500 bin kişi protestolara katıldı. Protestoların nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın şirketi tarafından projesi planlanan lüks tatil köyü.
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Hükümet lüks projenin istihdam sağlayacağını ve turizme katkıda bulunacağını savunurken muhalifler bunu bir yolsuzluk yöntemi ve doğanın yok edilmesi olarak görüyor.
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Koruma alanlarının inşaata açılacak olması tepkiyle karşılanırken Ivanka Trump'ın "Adayı biz keşfettik" söylemleri ise bardağı taşıran son damla oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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