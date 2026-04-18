Arkadaşlarla Sohbet Ederken Arka Planda Akacak Şarkılar

Aslı Uysal
18.04.2026 - 12:01

Arkadaşlarla bir araya gelindiğinde sohbet ederken zamanın durması kadar iyi hissettiren çok az duygu var bu dünyada! İşte tam da bu noktada çalan müzikler insana çok daha fazla keyif veriyor. İşte arkadaş ortamını tamamlayan ve her zaman iyi hissettiren parçalar.

1. Petit Biscuit - Sunset Lover

Bu şarkı tam anlamıyla arka planda akıp gitsin hissi veriyor. Ne konuşmayı bölüyor ne de ortamdan koparıyor.

2. Daniel Caesar - Best Part (Audio) ft. H.E.R.

Yumuşacık bir şarkı olsa insana işte böyle hissettirirdi! Sohbetin altına fonda akınca ortam bir anda daha samimi oluyor. İnsana keyif veren şarkılardan bir tanesi.

3. Khalid - Location

Ne çok hareketli ne çok yavaş, tam dengede bir parça. Arkadaşlarınızla sohbet ederken arka planda dursun ve ortamı neşelendirsin.

4. Electric Feel – MGMT

Biraz daha enerjik olsa da insanı asla rahatsız etmeyen parçalardan bir tanesi. Eski ama asla baymayan da bir havası var.

5. Get You – Daniel Caesar

Loş bir ortam, hafif bir sohbet ve bu şarkı… Kombinasyon çok iyi! Duygusal bir parça olsa da insanı overthink'e sürüklemiyor...

6. Feels Like Summer – Childish Gambino

Yaz akşamı hissini direkt veren bir parça! Balkon ve teras buluşmalarında bu şarkı resmen yıkılıyor. Sohbeti de daha keyifli hale getirir.

7. Seni Dert Etmeler – Madrigal

Türkçe bir şeyler olsun diyorsanız bu şarkı birebir. Herkesin eşlik ettiği ve anında ortamı hareketlendirir. Melankolik olsa da asla insanı rahatsız etmiyor.

8. Pink + White – Frank Ocean

Arka planda çalarken ortamı daha “soft” bir hale getiriyor. Uzun sohbetlerde insanı yormayan nadir şarkılardan biri.

9. Sway – Michael Bublé

Klasik ama çok risksiz bir tercih. Herkesin kulağına hoş gelir ve kimseyi rahatsız etmez. Özellikle akşam buluşmalarının en favori şarkılarından bir tanesi.

10. M83 'Midnight City'

Biraz daha hareketli bir şey gerektiğinde devreye giriyor.  Özellikle kalabalık ortamlarda çok iyi gidiyor!

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
