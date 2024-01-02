Arkadaşlarını Evinde Güzelce Ağırlamak İçin Yorgunluk Kahvesinin Yanına Yapabileceğin 10 Hafif Tatlı Tarifi

Hazırlanma Süresi: 60 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°C

Malzemeler

35 ml yağ

85 gram bal

5 ml su

2 tutam tuz

140 gram un

160 ml süt

10 gram mısır nişastası

30 gram şeker

30 gram tereyağı

60 gram beyaz çikolata

60 gram parçalanmış hindistan cevizi

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı su

Yapılışı:

1. Yağ, bal, su ve tuzu bir kaseye koyun ve iyice karıştırın. Unu ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerin örtün ve 1 saat dinlenmeye bırakın.

2. Hindistan cevizi dolgusu için sürt, mısır nişastası ve şekeri bir tencereye alın, iyice karıştırın ve orta ateşte kaynaya kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Kısık ateşte 2 dakika daha pişirmeye devam edin. Tencereyi ocaktan alın. İçine tereyağımı, doğranmış beyaz çikolatayı ve hindistan cevizi parçacıklarını ekleyip karıştırın. Tamamen soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı, her biri 30 gramlık 9 eşit top şeklinde bölün.

3. Hamuru 9 eşit top şeklinde bölün. Her bir topu 2 yağlı kağıt arasında daire şeklinde açın ve ortasına hindistan cevizi topunu koyun. Hamuru dolgunun etrafına sarın ve iyice kapatmak için hamuru kenarlarından sıkıştırın.

Ay keklerine ve kalıba un serpin. Ay kekini kalıbın içine yerleştirin ve elinizle hafifçe bastırın. Ay kekini çıkarmak için kalıbı ters çevirin ve bastırın. Kalan hamur ve dolguyla aynı işlemi tekrarlayın. Pişirmeden önce ay keklerinin üzerine fırçayla hafifçe sus sürün.

4. Ay keklerini sepete yerleştirin ve sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. Belirtilen ayarlarda çalıştırın.

5. Yumurta sarısı ve suyu çırpın. Karışımı ay keklerine fırçayla sürün. Pişirmeye devam edin.

6. Ay keklerini cihazdan çıkartın. Serviste önce soğumaya bırakın. Yeni aile boyu pişirme kabı aksesuarı ile tek seferde bütün ailenize yetecek kadar ay keki yapabilirsiniz. Afiyet olsun.