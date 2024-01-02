Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Arkadaşlarını Evinde Güzelce Ağırlamak İçin Yorgunluk Kahvesinin Yanına Yapabileceğin 10 Hafif Tatlı Tarifi

etiket Arkadaşlarını Evinde Güzelce Ağırlamak İçin Yorgunluk Kahvesinin Yanına Yapabileceğin 10 Hafif Tatlı Tarifi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 18:01

Hem sohbet hem keyif! Arkadaşlarınla kahvenin yanında yiyebileceğiniz hafif ama lezzet bombası tatlı tariflerini derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sütlü Hafif Revani

1. Sütlü Hafif Revani

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 175°C

Malzemeler

  • 2 yumurta

  • 100 gram yoğurt

  • 100 gram yağ

  • 100 gram irmik

  • 200 gram un

  • 1 vanilya tozu

  • 1 kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı mavi haşhaş

  • 500 gram süt

  • 300 gram şeker 

Yapılışı:

1. Bir tencerede 500 gram süte, 200 gram şekerin katın. Şekeri iyice eritin ve sütü dinlenmeye bırakın.

2.2 yumurta ve 100 gram şekeri çırpın. Sonra yoğurt, yağ, irmik, un, vanilya, haşhaş ve kabartma tozunu ekleyin. Dikkatle çırpın ve hamuru oluşturun.

3. Borcamı yağlayın ve hamuru dökün. 

4. Hamur piştikten sonra soğuyan şerbeti keke dökün. 

5. Revani soğuduktan sonra 2 saat buzdolabında dinlendirin. 

6. NutriU uygulamasına bağlı Philips Airfryer 7000 XXL pişirme süresini, sıcaklığını, hava hızını otomatik olarak ayarlar. Afiyet olsun.

2. Şeftali Tatlısı

2. Şeftali Tatlısı

Meyvenin en güzel hali!

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı dondurma

  • 1 şeftali

Yapılışı: 

1. Bir adet şeftaliyi ortadan ikiye kesip çekirdeğinden ayırın. İki parçanın üzerine de birer yemek kaşığı toz şeker ilave edin. Şeftalileri patlamaması için bazı yerlerden delin. 

2. Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine koyun ve 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine dondurma ve çilek ekleyebilirsiniz. İşte müthiş tatlınız hazır! Afiyet olsun.

3. Çikolata Parçacıklı Kurabiye Muffin

3. Çikolata Parçacıklı Kurabiye Muffin

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 170°C

Malzemeler

  • 200 gram un

  • 0,5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 100 gram esmer şeker

  • 2 yumurta

  • 70 gram erimiş tereyağı

  • 50 gram damla çikolata

Yapılışı: 

1. Tüm malzemeleri bir kaseye ekleyin ve homojen olarak karıştırın. Hazırlanan kurabiye hamurunu önceden yağlanmış muffin kalıplarına bir kepçe yardımıyla eşit şekilde paylaştırın. 

2. Muffin kalıplarını sepetin içine koyun ve sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine yerleştirin. Cihazınızı belirtilen ayarlarda çalıştırın. 

3. Piştikten sonra muffinleri dışarı çıkartın ve kaplarından çıkarmamaya özen göstererek birkaç dakika soğumaya bırakın. 

Afiyet olsun!

4. Çiğ Enerji Topları

4. Çiğ Enerji Topları

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 100°C

Malzemeler

  • 150 gram fıstık

  • 150 gram kurutulmuş meyve

  • 1 yemek kaşığı kuruyemiş ezmesi

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir mutfak robotuna koyun veya blendere koyun. Karışım birleşene ve malzemeler kolayca kıvam alana kadar yaklaşık 60 saniye boyunca karıştırın. 

2. Karışımı 9 eşit parçaya bölüp her birine top şekli verin. Dilerseniz kıyılmış fındık veya meyvelerin içerisinde yuvarlayın ve servis edin.

5. Hindistan Cevizli Ay Keki

5. Hindistan Cevizli Ay Keki

Hazırlanma Süresi: 60 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°C

Malzemeler

  • 35 ml yağ

  • 85 gram bal

  • 5 ml su

  • 2 tutam tuz

  • 140 gram un

  • 160 ml süt

  • 10 gram mısır nişastası

  • 30 gram şeker

  • 30 gram tereyağı

  • 60 gram beyaz çikolata

  • 60 gram parçalanmış hindistan cevizi

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 çay kaşığı su

Yapılışı: 

1. Yağ, bal, su ve tuzu bir kaseye koyun ve iyice karıştırın. Unu ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerin örtün ve 1 saat dinlenmeye bırakın. 

2. Hindistan cevizi dolgusu için sürt, mısır nişastası ve şekeri bir tencereye alın, iyice karıştırın ve orta ateşte kaynaya kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Kısık ateşte 2 dakika daha pişirmeye devam edin. Tencereyi ocaktan alın. İçine tereyağımı, doğranmış beyaz çikolatayı ve hindistan cevizi parçacıklarını ekleyip karıştırın. Tamamen soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı, her biri 30 gramlık 9 eşit top şeklinde bölün.

3. Hamuru 9 eşit top şeklinde bölün. Her bir topu 2 yağlı kağıt arasında daire şeklinde açın ve ortasına hindistan cevizi topunu koyun. Hamuru dolgunun etrafına sarın ve iyice kapatmak için hamuru kenarlarından sıkıştırın. 

Ay keklerine ve kalıba un serpin. Ay kekini kalıbın içine yerleştirin ve elinizle hafifçe bastırın. Ay kekini çıkarmak için kalıbı ters çevirin ve bastırın. Kalan hamur ve dolguyla aynı işlemi tekrarlayın. Pişirmeden önce ay keklerinin üzerine fırçayla hafifçe sus sürün.

4. Ay keklerini sepete yerleştirin ve sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. Belirtilen ayarlarda çalıştırın. 

5. Yumurta sarısı ve suyu çırpın. Karışımı ay keklerine fırçayla sürün. Pişirmeye devam edin.

6. Ay keklerini cihazdan çıkartın. Serviste önce soğumaya bırakın. Yeni aile boyu pişirme kabı aksesuarı ile tek seferde bütün ailenize yetecek kadar ay keki yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kavrulmuş Üzüm

6. Kavrulmuş Üzüm

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler

  • 500 gram kırmızı üzüm

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 yemek kaşığı Balzamik Kreması

Yapılışı: 

1. Üzümleri yıkayın, sapından ayırın ve üzerine yağ ve tuz ekleyerek lezzetlendirin. 

2. Üzümleri sepete ekleyin ve sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin . 

3. Üzümleri cihazdan çıkarın, balzamik kremayla karıştırıp servis edin. Afiyet olsun!

7. Ahududulu Rulo Kek

7. Ahududulu Rulo Kek

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 160°C

Malzemeler

  • 40 gram tereyağı

  • 25 gram ahududu

  • 2 çay kaşığı pudra şekeri

  • 275 gram milföy hamuru

Yapılışı: 

1. Ahududuları çatalla püre haline getirin ve süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz püreyi tereyağı ve şekerle karıştırın. 

2. Milföy hamurunu 8 cm x 25 cm'lik yufkalar halinde kesin.

3. Hamurlara fırçalar yardımıyla ahududu karışımında sürün. 

4. Milföy hamurlarını sigara şeklinde sarın. Ruloyu uzunlamasına kesin.

5. Hamuru rulo haline getirin, katmanların dış taraftan göründüğünden emin olun. Rulo halindeki hamuru muffin kabına alın. 

6. Kapları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve belirtilen ısı ve sürede pişirin. 

7. Hamurları muffin kaplarından çıkarın ve belirtilen sıcaklık ve sürede kızartmaya devam edin. 

8. Üzerine pudra şeker serperek servis edin. Afiyet olsun!

8. Krem Karamel

8. Krem Karamel

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 55 dakika

Pişirme Derecesi: 120°C

Malzemeler

  • 80 gram şeker

  • 400 ml süt

  • 2 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 tutam tuz

  • 40 gram şeker

  • 2 yumurta

  • 2 yumurta sarısı

  • 2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

Yapılışı: 

1. Şekeri bir tencerede orta ila yüksek ateşte açık kahverengi haline gelinceye kadar eritin. Hazır olduğunda karameli, kalıpların tabanını kaplayacak şekilde eşit olarak kalıplara bölüştürün. 

2. Süt, limon kabuğu rendesi ve tuzu bir tencereye alıp orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Hazır olunca ocaktan alın ve beş dakika dinlendirin. 

3. Bir kapta şeker, yumurta ve yumurta sarılarını el çırpma teli ile karıştırın. Vanilya özünü de ekleyin ve bunu ılık süt karışımına ilave edin. İyice karıştırın ancak karışımı krema haline getirmeyin. Kaplara eşit olarak bölüştürün. 

4. Kapları sepete yerleştirin ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyun. Belirtilen süre ve sıcaklıkta pişirin. 

5. Kapları dikkatlice çıkarın. En az 1 saat krem karamelin oda sıcaklığına gelene kadar soğumasını bekleyin. Üzerlerini kapatın ve servis etmeden önce en az 6 saat kadar buzdolabında soğutun. Afiyet olsun!

9. Kuru Üzümlü Amerikan Gözlemesi

9. Kuru Üzümlü Amerikan Gözlemesi

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 3 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler

  • 2 muz

  • 3 yumurta

  • 50 gram kuru üzüm

  • 120 gram tam tahıllı buğday unu

  • 0,5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 ml soya içeceği

Yapılışı: 

1. Muzu soyun ve orta boy bir kasede çatalla ezin. Muza 3 adet yumurta ekleyin ve karıştırın. 

2. Kuru üzüm, buğday unu, kabartma tozu ve soya sütünü ekleyin ve sertlik kalmayana kadar her şeyi karıştırın. 

3. Hamuru pişirme aksesuarına dökün ve belirtilen süre ve sıcaklıkta pişirin. 

4. Piştikten sonra gözlemeyi biraz ekletin ve dışarı alın. Dört parça halinde kesin ve servis edin. Gözlemenin üzerine bal dökebilirsiniz. Afiyet olsun.

10. Yaban Mersinli Kurabiyeler

10. Yaban Mersinli Kurabiyeler

Morun güzelliği adına!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 150°C

Malzemeler

  • 80 gram yaban mersini dondurulmuş

  • 150 gram un

  • 0,5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 tutam tuz

  • 60 gram şeker

  • 80 gram tereyağı

  • 80 gram beyaz çikolata

  • 20 gram file badem

Yapılışı: 

1. Yaban mersinlerini, bir kasenin üzerine yerleştirilmiş bir elek içinde oda sıcaklığında 1 saat veya yumuşayana kadar buzunu çözdürün. 

2. Küçük bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. El mikseri ve standlı mikser kullanarak tereyağını şekerle hafif ve kabarık olana kadar çırpın. Yaban mersinlerini ekleyin ve karışımın her yeri eşit şekilde mor olana kadar karıştırın. Unlu karışımı azar azar ilave edin ve eşit bir şekilde birleşene kadar karıştırmaya devam edin. Beyaz çikolata parçalarını ekleyip üzerini örtün ve 30 dakika buzlukta dinlendirin. 

3. Soğuyunca, hamuru yaklaşık 2 cm kalınlığında ve 4 cm genişliğinde 12 eşit disk şeklinde şekillendirin. Her kurabiyenin altını badem tanelerine batırın. 

4. Kurabiyeleri, bademli tarafı alta gelecek şekilde sepete dizin. Belirtilen süre ve sıcaklıkta pişirin. 

5. Kurabiyeleri pişirdikten sonra tamamen soğumaları için tel rafa aktarmadan önce sepette 5 dakika soğumaya bırakın. Afiyet olsun!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?