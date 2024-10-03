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Arkadaşınız "Bana Bir Şarkı Öner!" Dediğinde Önerebileceğiniz 20 Mükemmel Şarkı

etiket Arkadaşınız "Bana Bir Şarkı Öner!" Dediğinde Önerebileceğiniz 20 Mükemmel Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 17:47

O meşhur an geldi çattı... Bir arkadaş mesaj atar: 'Bana bir şarkı yollasana.' Hemen panik yok! Ruh haline göre tam yerinde bir şarkı önerisi yapmak sandığından daha kolay. Sizi kurtaracak 20 harika şarkıyı bir araya topladık. İster bir yürüyüş esnasında dinlenecek huzur dolu bir parça, ister içinden geçtiğiniz duygu seline eşlik edecek derin bir melodi arıyor olun, bu liste her duruma uygun. Hadi o zaman, müzik keşfine başlayalım! 🎶

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1. Maya Perest - Benim Yüzümden

2. Umut Kaya - Canım Çok Yanıyor

3. Sanışer - Duvar

4. Dolu Kadehi Ters Tut - Korkmuyorum

5. Iris - Goo Goo Dolls

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6. Irie - Sattas

7. David Kushner - Daylight

8. Julia Biel - Wasting Breath

9. Mitski - Liquid Smooth

10. Ari Barokas - Yaşıyorum Sil Baştan

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11. Can Yıldırım - Yanmam Lazım

12. Redd - Falan Filan

13. Dilhan Şeşen - Olta

14. Ogün Sanlısoy - Hep Aklımdasın

15. Erdem Yener - Belki

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16. Ekin Beril - Düşünme Hiç

17. Üç Nokta Bir - Dediler Ki

18. Çilekeş feat Fuat-Gözaltı

19. Paptircem - Kaybettim Yirmilerimde

20. Gaye Su Akyol - Kör Bıçakların Ucunda

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