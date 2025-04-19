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Arka Sokaklar Konusu Nedir? Arka Sokaklar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Arka Sokaklar Konusu Nedir? Arka Sokaklar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kanal D Arka Sokaklar yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.04.2025 - 18:46

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi son zamanların en dikkat çeken yapımlarından bir tanesi oldu. Her bölümüyle izleyenlerin dikkatini çeken yapım tam 19 sezondur yayında. Sosyal medyada gündem olan sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Arka Sokaklar'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Arka Sokaklar hangi gün yayınlanıyor?

Gelin Arka Sokaklar dizisine dair tüm detayları görelim...

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Arka Sokaklar Dizisi Konusu

Arka Sokaklar Dizisi Konusu

Arka Sokaklar, İstanbul’un görünmeyen yüzüne ayna tutan bir polisiyedir. Şehrin en karanlık suçlarına göğüs geren bir asayiş ekibinin hem görevdeki mücadelesini hem de özel hayatlarındaki kırılmaları konu alır. Ekip lideri Rıza Baba’nın adalet duygusu ve yılların biriktirdiği deneyimi, genç polislerin pusulası olurken, her biri kendi geçmişiyle, hatasıyla, sevdikleriyle sınanır. Kurşun kadar hızlı olaylar, zaman zaman gülümseten insan hikâyeleriyle iç içe geçerken; adaletin bedeli her bölümde biraz daha ağırlaşır.

Arka Sokaklar Dizisi Oyuncuları

Arka Sokaklar Dizisi Oyuncuları

  • Zafer Ergin – Rıza Soylu 

  • Şevket Çoruh – Mesut Güneri Özgür Ozan – Hüsnü Çoban

  • Oya Okar – Selin Demirci 

  • Alp Korkmaz – Ali Akdoğan

  • Uğur Pektaş – Murat Ateş

  • Gamze Özçelik – Zeynep Akyüz

  • Ilker İnanoğlu – Engin Müdür

  • Özlem Çınar – Aylin 

  • Ozan Çobanoğlu – Hakan Komiser

Arka Sokaklar Bölümler ve Sezonlar

Arka Sokaklar Bölümler ve Sezonlar

Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006’dan beri yayınlanan, 19 sezonu ve 709'dan fazla bölümüyle Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri.

Arka Sokaklar Dizisi Uyarlama mı?

Arka Sokaklar Dizisi Uyarlama mı?

Arka Sokaklar dizisi, özgün bir senaryoya sahip olup, herhangi bir yabancı dizi ya da kitaptan birebir uyarlama değildir. Ancak, senaryosu gerçek hayattan esinlenerek oluşturulmuştur.

Arka Sokaklar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Arka Sokaklar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

'Arka Sokaklar hangi kanalda?' sorusu merak ediliyor. Dizi Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanıyor. Dizinin yayın saati 20.00 olarak görünüyor. Dizinin geçmiş bölümleri Kanal D'nin sitesinde yer alıyor.

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Arka Sokaklar İzlenme Oranları ve Reytingler

Arka Sokaklar İzlenme Oranları ve Reytingler

Arka Sokaklar, 2025 itibarıyla hâlâ güçlü bir izleyici kitlesine sahip ve reyting sıralamalarında üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Özellikle Total kategorisinde genellikle ilk 3 içerisinde yer alıyor. Ancak, AB ve ABC1 gibi daha seçici izleyici gruplarında sıralaması zaman zaman düşebiliyor.​

Arka Sokaklar Eleştiri ve Ödüller

Arka Sokaklar Eleştiri ve Ödüller

Arka Sokaklar dizisi, uzun soluklu yayın hayatı boyunca birçok ödül kazanarak başarısını taçlandırdı. İşte bazı önemli ödüller:​

  • 2011 Antalya Televizyon Ödülleri: En İyi Polisiye Dizi ödülüne layık görüldü. 

  • 2018 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Özel Onur Ödülü, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'na takdim edildi. ​

  • Yılın Enleri Ödülleri: En Uzun Soluklu TV Dizisi ödülünü kazandı. ​

  • Gelişim Üniversitesi 8. Medya Ödülleri: En İyi Dizi ödülünü aldı. ​

  • Best of Year Awards: Yine En Uzun Soluklu Televizyon Dizisi ödülüne layık görüldü. ​

  • 10. Golden Palm Awards: Dizinin oyuncusu Özgür Ozan, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü kazandı.

Arka Sokaklar Son Haberler

Arka Sokaklar Son Haberler

Dizinin kadrosuna, oyuncu Saruhan Hünel, İstanbul yeraltı dünyasının korkulan ismi Serdar Bulut karakteriyle konuk oldu.

Arka Sokaklar Benzeri Diziler

Arka Sokaklar Benzeri Diziler

Arka Sokaklar Nerede Çekiliyor?

Arka Sokaklar Nerede Çekiliyor?

Arka Sokaklar dizisi, İstanbul’un çeşitli semtlerinde ve mahallelerinde çekilmektedir. Gerçek sokaklar ve mekanlar, dizinin atmosferine önemli bir katkı sağlıyor. Öne çıkan çekim yerleri arasında şehrin farklı yüzlerini yansıtan Bağcılar, Esenler ve Küçükçekmece gibi semtler yer alıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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