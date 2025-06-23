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Arjantin Basınından Kavga İddiası: Icardi ve China Suarez Kavga Etti

Arjantin Basınından Kavga İddiası: Icardi ve China Suarez Kavga Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 14:37

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yollarını kesin olarak ayırmasının ardından oyuncu China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlamış ve çift kısa süre önce nişanlanmıştı. Icardi’nin İstanbul’a dönüşü yaklaşırken, Arjantin basınında ikili hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, çiftin ilişkisinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Bu söylentiler, Icardi’nin özel hayatının yeniden futbol gündeminin ön sıralarına taşınmasına neden oldu.

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Icardi aşkı China Suarez'de bulmuştu.

Icardi aşkı China Suarez'de bulmuştu.

Mauro Icardi, uzun süredir gündemde olan Wanda Nara ile ilişkisini resmen sonlandırdı. Ayrılığın ardından Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlayan Icardi, kısa sürede kamuoyunun ilgisini yeniden üzerine çekti. İkili, kısa süre önce nişanlanarak birlikteliklerini resmiyete taşıdı.

Bu aşktan da kötü haberler gelmeye başladı.

Bu aşktan da kötü haberler gelmeye başladı.

Arjantin basınından Elesquiu’nun haberine göre, Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez, İstanbul’a dönüş hazırlıkları sürerken ciddi bir tartışma yaşadı. Çiftin arasındaki gerginliğin temelinde, Icardi’nin kızlarının China Suarez ile birlikte yaşamak istememesi ve Suarez’in Arjantin’deki iş anlaşmaları nedeniyle İstanbul’a taşınmaya sıcak bakmaması gösteriliyor.

Arjantin basınından çeşitli iddialar geliyor.

Arjantin basınından çeşitli iddialar geliyor.

Infobae'nin haberine göre, kavga iddialarının ardından Mauro Icardi ve China Suarez, Suarez'in kızının hokey maçında birlikte görüntülendi ancak ikili arasındaki mesafeli tavırlar dikkatlerden kaçmadı. Daha önce Türkiye'de birlikte yaşamayı planlayan çiftin, son yaşanan tartışmayla bu planları askıya aldığı öne sürüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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