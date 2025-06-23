Arjantin Basınından Kavga İddiası: Icardi ve China Suarez Kavga Etti
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yollarını kesin olarak ayırmasının ardından oyuncu China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlamış ve çift kısa süre önce nişanlanmıştı. Icardi’nin İstanbul’a dönüşü yaklaşırken, Arjantin basınında ikili hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, çiftin ilişkisinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Bu söylentiler, Icardi’nin özel hayatının yeniden futbol gündeminin ön sıralarına taşınmasına neden oldu.
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Icardi aşkı China Suarez'de bulmuştu.
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Bu aşktan da kötü haberler gelmeye başladı.
Arjantin basınından çeşitli iddialar geliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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