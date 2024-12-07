Arda Güler Şeytanın Bacağını Kırdı: Sezonun İlk Golü Geldi

Real Madrid'de istediği süreyi bulmakta zorlanan Arda Güler'den nihayet güzel bir haber geldi. Aldığı süreyi olabildiğince verimli kullanana Arda nihayet sezonun ilk golünü attı. Girona deplasmanında oynayan Real Madrid rahat bir skor alırken Arda'nın golü yine beğeni topladı. Real Madrid, Girona'yı Bellingham, Arda ve Mbappe'nin golleriyle 3-0 yendi. İşte detaylar...