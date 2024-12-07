Arda Güler Şeytanın Bacağını Kırdı: Sezonun İlk Golü Geldi
Arda Güler Şeytanın Bacağını Kırdı: Sezonun İlk Golü Geldi
Real Madrid'de istediği süreyi bulmakta zorlanan Arda Güler'den nihayet güzel bir haber geldi. Aldığı süreyi olabildiğince verimli kullanana Arda nihayet sezonun ilk golünü attı. Girona deplasmanında oynayan Real Madrid rahat bir skor alırken Arda'nın golü yine beğeni topladı. Real Madrid, Girona'yı Bellingham, Arda ve Mbappe'nin golleriyle 3-0 yendi. İşte detaylar...
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Real Madrid'de her fırsatta Ancelotti'den kesik yiyen Arda ilk on bir başladığı Girona maçında şansını iyi kullandı.
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Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken ikinci yarı 55.dakikada Arda'nın ayağından şık bir gol buldu.
Mbappe'nin golüyle 3-0 öne geçen Real Madrid maçı da böyle tamamladı. Arda da bu sezon asistin ardından ilk golünü atmış oldu.
Arda Güler'i ilk tebrik edense golün asistini yapan Jude Belingham oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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