Beşiktaş'ın Norveçli Yıldızı Jonas Svensson'dan Güldüren İtiraf
Beşiktaş'ın Norveçli Yıldızı Jonas Svensson'dan Güldüren İtiraf
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta göze çarpan isimlerden biri de Jonas Svensson'du. 31 yaşındaki Norveçli oyuncu istikrarlı performansının yanında mücadeleci kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Adana Demirspor'dan transfer olan Svensson maçın ardından ilginç açıklamalara imza attı. Svensson'un açıklamaları hem basın mensuplarını hem ekran başında bizi oldukça güldürdü. Svensson'un açıklamalarına birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jonas Svensson, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum" dedi.
Svennson bir basın mensubunun mücadeleci kimliği üzerine sorduğu soruya ise oldukça samimi bir yanıt verdi.
Svennson, "Bende yetenek yok mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.
Galibiyetle ilgili de konuşan Jonas Svennson, "Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak. İyi mücadele ettik, iyi savaştık" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın