Beşiktaş'ın Norveçli Yıldızı Jonas Svensson'dan Güldüren İtiraf

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta göze çarpan isimlerden biri de Jonas Svensson'du. 31 yaşındaki Norveçli oyuncu istikrarlı performansının yanında mücadeleci kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Adana Demirspor'dan transfer olan Svensson maçın ardından ilginç açıklamalara imza attı. Svensson'un açıklamaları hem basın mensuplarını hem ekran başında bizi oldukça güldürdü. Svensson'un açıklamalarına birlikte bakalım.