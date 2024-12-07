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Beşiktaş'ın Norveçli Yıldızı Jonas Svensson'dan Güldüren İtiraf

Beşiktaş'ın Norveçli Yıldızı Jonas Svensson'dan Güldüren İtiraf

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2024 - 23:52

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta göze çarpan isimlerden biri de Jonas Svensson'du. 31 yaşındaki Norveçli oyuncu istikrarlı performansının yanında mücadeleci kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Adana Demirspor'dan transfer olan Svensson maçın ardından ilginç açıklamalara imza attı. Svensson'un açıklamaları hem basın mensuplarını hem ekran başında bizi oldukça güldürdü. Svensson'un açıklamalarına birlikte bakalım.

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Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Jonas Svensson, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum" dedi.

Jonas Svensson, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum" dedi.

Svennson bir basın mensubunun mücadeleci kimliği üzerine sorduğu soruya ise oldukça samimi bir yanıt verdi.

Svennson bir basın mensubunun mücadeleci kimliği üzerine sorduğu soruya ise oldukça samimi bir yanıt verdi.

Svennson, "Bende yetenek yok mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.

Svennson, "Bende yetenek yok mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.

Galibiyetle ilgili de konuşan Jonas Svennson, "Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak. İyi mücadele ettik, iyi savaştık" dedi.

Galibiyetle ilgili de konuşan Jonas Svennson, "Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak. İyi mücadele ettik, iyi savaştık" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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