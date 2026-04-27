Arda Güler’den Sonra Hakan Çalhanoğlu da Sakatlık Nedeniyle Sezonu Kapattı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.04.2026 - 14:45 Son Güncelleme: 27.04.2026 - 14:46

İtalyan ekibi Inter'de formaya giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Hakan’ın tedavi süreci sonunda milli takımımız ile Dünya Kupası’nda oynayabileceği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Real Madrid forması giyen Arda Güler’den de benzer bir haber gelmişti.

İtalya Ligi'nde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık haberi geldi.

Buna göre; Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Tancredi Palmeri'nin iddiasına göre milli futbolcunun yaşadığı kas yaralanması sonrası sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Ancak yıldız futbolcunun bu süre içerisinde 2026 Dünya Kupası'na hazır hale geleceği ifade edildi.

Bu sezon İtalyan deviyle 30 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 7 asist kaydetti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
