Aradan Kaç Yıl Geçerse Geçsin Modası Geçmeyecek Olan 12 ABBA Şarkısı
Aradan Kaç Yıl Geçerse Geçsin Modası Geçmeyecek Olan 12 ABBA Şarkısı
ABBA öyle bir grup ki, pop dünyasına verilmiş bir hediye resmen! Şarkıların kalitesi, grubun dağılmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala dinlememizi sağlıyor!
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1. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)
2. ABBA - Dancing Queen
3. ABBA - Lay All Your Love On Me
4. ABBA - Money, Money, Money
5. ABBA - Chiquitita
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6. ABBA - SOS
7. ABBA - I Have A Dream
8. ABBA - Slipping Through My Fingers
9. ABBA - Mamma Mia
10. ABBA - The Winner Takes It All
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11. ABBA - Take A Chance On Me
12. ABBA - Honey, Honey
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