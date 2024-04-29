Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Aradan Kaç Yıl Geçerse Geçsin Modası Geçmeyecek Olan 12 ABBA Şarkısı

etiket Aradan Kaç Yıl Geçerse Geçsin Modası Geçmeyecek Olan 12 ABBA Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 15:16

ABBA öyle bir grup ki, pop dünyasına verilmiş bir hediye resmen! Şarkıların kalitesi, grubun dağılmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala dinlememizi sağlıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

2. ABBA - Dancing Queen

3. ABBA - Lay All Your Love On Me

4. ABBA - Money, Money, Money

5. ABBA - Chiquitita

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. ABBA - SOS

7. ABBA - I Have A Dream

8. ABBA - Slipping Through My Fingers

9. ABBA - Mamma Mia

10. ABBA - The Winner Takes It All

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. ABBA - Take A Chance On Me

12. ABBA - Honey, Honey

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın