article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Araç Muayenesinde Herkesin Yaptığı 7 Hata: Tek Seferde Geçmenizi Sağlayacak Tavsiyeler

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2026 - 16:50

Araç muayene süreci, pek çok sürücü için stresli ve belirsizliklerle dolu bir dönem haline gelebiliyor. Çoğu zaman küçük bir eksiklik veya gözden kaçan basit bir detay, aracınızın 'ağır kusurlu' sayılarak muayeneden kalmasına neden oluyor. Bu durum sadece zaman kaybına değil, aynı zamanda muayene tekrarı ve ek masraflar gibi can sıkıcı sonuçlara yol açıyor. Güncel yönetmeliklere uygun hareket etmek ve hazırlıklı olmak, hem güvenliğiniz hem de bütçeniz için büyük önem taşıyor. İşte istasyonlara gitmeden önce mutlaka kontrol etmeniz gereken kritik noktalar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Borç Sorgulamasını İhmal Etmek

Birçok sürücü, randevu günü geldiğinde sistemde gözüken bir trafik cezası veya ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzünden kapıdan dönüyor. Muayene istasyonuna girmeden önce aracınızın üzerinde herhangi bir vergi borcu, trafik cezası veya OGS/HGS kaçak geçiş borcu bulunmadığını e-Devlet üzerinden mutlaka teyit etmelisiniz. Borcu olan araçların muayene işlemlerine sistem tarafından onay verilmediğini unutmamalısınız. Bu kontrolü son dakikaya bırakmak, randevunuzun yanmasına sebep olabilir.

Eksik veya Tarihi Geçmiş Ekipmanlar

Araç içerisinde bulunması zorunlu olan ilk yardım çantası, yangın tüpü ve reflektör gibi ekipmanların sadece varlığı yeterli değildir. Yangın söndürme tüpünün son kullanma tarihinin geçmemiş olması ve manometresinin yeşil bölgede bulunması kritik bir detaydır. Ayrıca ilk yardım çantasındaki malzemelerin eksiksiz ve steril paketlerde olması gerekir. Stepne veya lastik tamir kitinin işlevsel olması da muayene memurlarının dikkat ettiği hususlar arasındadır. Küçük bir eksiklik, aracınızın standart dışı kalmasına yol açabilir.

Aydınlatma ve Sinyal Grubu Arızaları

Muayenede en çok karşılaşılan 'hafif' veya 'ağır' kusurların başında aydınlatma sistemleri geliyor. Plaka lambalarından birinin yanmaması, sinyallerin yanlış renk vermesi veya far ayarlarının bozuk olması sıkça yapılan hatalardır. Özellikle sonradan takılan ve standartlara uymayan LED veya Zenon farlar, doğrudan ağır kusur sayılarak muayene tekrarı gerektirir. İstasyona gitmeden önce tüm ampullerin çalıştığından ve far yükseklik ayarının doğru olduğundan emin olmalısınız.

Lastik Diş Derinliği ve Uygunsuzluğu

Güvenli sürüşün temel taşı olan lastikler, muayenede en sıkı denetlenen alanlardan biridir. Yasal sınır olan 1.6 mm diş derinliğinin altına düşmüş lastikler, aracınızın muayeneden geçmesine engel olur. Ayrıca aynı aks üzerindeki lastiklerin farklı desen veya ebatlarda olması da güvenlik riski olarak kabul edilir. Lastik yanaklarındaki yarılmalar veya balonlar da uzmanlar tarafından affedilmez kusurlar listesinde yer alır. Mevsime uygun ve sağlıklı lastiklerle muayeneye gitmek işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Cam Filmleri ve Görüşü Engelleyen Unsurlar

Sonradan takılan cam filmleri, derecesine ve görüşü engelleme durumuna göre hâlâ bir tartışma konusu olsa da belirli kurallara tabidir. Özellikle ön camda bulunan filmler veya sürücünün görüş açısını kapatan büyük aksesuarlar doğrudan engel teşkil eder. Ayrıca camdaki çatlaklar, sürücü görüş alanındaysa aracın ağır kusurlu sayılmasına neden olur. Dikiz aynalarının sağlamlığı ve sileceklerin suyu etkili bir şekilde temizlemesi de kontrol listesinin başında gelir.

Fren Sistemi ve Hidrolik Sızıntıları

Aracın durma mesafesini ve dengesini doğrudan etkileyen fren testi, muayenenin en hayati aşamasıdır. Fren disklerindeki aşırı aşınma veya kampanalardaki dengesizlik, cihazla yapılan ölçümlerde hemen kendini belli eder. El freninin tutuş gücü ve hidrolik sistemdeki olası sızıntılar, çevre ve yol güvenliği için tehlike arz eder. Eğer aracınız frenleme sırasında bir yöne çekme yapıyorsa, istasyona gitmeden önce bir servise uğramanız şarttır.

Egzoz Emisyon Pulu Eksikliği

Çoğu sürücü araç muayenesi ile egzoz muayenesinin farklı süreçler olduğunu unutabiliyor. Geçerli bir egzoz emisyon ölçüm raporu olmayan araçlar, genel muayenede doğrudan 'ağır kusur' alarak kalmaktadır. Egzoz sistemindeki delikler veya katalitik konvertörün iptal edilmiş olması da ciddi birer engeldir. Çevre kirliliğini önlemek adına yapılan bu denetimi, ana muayene öncesinde halletmek zaman kazanmanızı sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın