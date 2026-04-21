Araç Muayenesinde Herkesin Yaptığı 7 Hata: Tek Seferde Geçmenizi Sağlayacak Tavsiyeler

Birçok sürücü, randevu günü geldiğinde sistemde gözüken bir trafik cezası veya ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzünden kapıdan dönüyor. Muayene istasyonuna girmeden önce aracınızın üzerinde herhangi bir vergi borcu, trafik cezası veya OGS/HGS kaçak geçiş borcu bulunmadığını e-Devlet üzerinden mutlaka teyit etmelisiniz. Borcu olan araçların muayene işlemlerine sistem tarafından onay verilmediğini unutmamalısınız. Bu kontrolü son dakikaya bırakmak, randevunuzun yanmasına sebep olabilir.

Eksik veya Tarihi Geçmiş Ekipmanlar

Araç içerisinde bulunması zorunlu olan ilk yardım çantası, yangın tüpü ve reflektör gibi ekipmanların sadece varlığı yeterli değildir. Yangın söndürme tüpünün son kullanma tarihinin geçmemiş olması ve manometresinin yeşil bölgede bulunması kritik bir detaydır. Ayrıca ilk yardım çantasındaki malzemelerin eksiksiz ve steril paketlerde olması gerekir. Stepne veya lastik tamir kitinin işlevsel olması da muayene memurlarının dikkat ettiği hususlar arasındadır. Küçük bir eksiklik, aracınızın standart dışı kalmasına yol açabilir.

Aydınlatma ve Sinyal Grubu Arızaları

Muayenede en çok karşılaşılan 'hafif' veya 'ağır' kusurların başında aydınlatma sistemleri geliyor. Plaka lambalarından birinin yanmaması, sinyallerin yanlış renk vermesi veya far ayarlarının bozuk olması sıkça yapılan hatalardır. Özellikle sonradan takılan ve standartlara uymayan LED veya Zenon farlar, doğrudan ağır kusur sayılarak muayene tekrarı gerektirir. İstasyona gitmeden önce tüm ampullerin çalıştığından ve far yükseklik ayarının doğru olduğundan emin olmalısınız.