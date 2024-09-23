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Mazotlu Araca Benzin ya da Benzinli Araca Mazot Koyarsanız Bedelini Çok Ağır Ödeyebilirsiniz

Mazotlu Araca Benzin ya da Benzinli Araca Mazot Koyarsanız Bedelini Çok Ağır Ödeyebilirsiniz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 15:43

Yanlış yakıt kullanımı, birçok araç sahibinin başına gelebilecek yaygın bir sorun. Peki; benzinli araca mazot, mazotlu araca benzin koyulursa ne olur? Gelin anlatıyoruz.

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Yanlış yakıt kullanımı benzinli ve dizel araçlar için ciddi hasar ve maddi kayıplara yol açabilir. Diyelim ki akaryakıt istasyonuna gittiniz ve pompacının bir anlık dalgınlığına geldi benzinli arabanıza mazot yükledi.

Yanlış yakıt kullanımı benzinli ve dizel araçlar için ciddi hasar ve maddi kayıplara yol açabilir. Diyelim ki akaryakıt istasyonuna gittiniz ve pompacının bir anlık dalgınlığına geldi benzinli arabanıza mazot yükledi.

Benzinli bir araca dizel yakıt konulması ciddi sorunlara yol açabilir. Öncelikle, bujiler mazotu ateşlemekte zorlanacak ve motor çalışmayabilir.

Benzinli bir araca dizel yakıt konulması ciddi sorunlara yol açabilir. Öncelikle, bujiler mazotu ateşlemekte zorlanacak ve motor çalışmayabilir.

Eğer araç çalışırsa, yakıt sistemi tıkanabilir ve motor, subaplar gibi parçalarda hasar oluşabilir. Egzozdan yoğun, siyah duman çıkar.

Eğer araç çalışırsa, yakıt sistemi tıkanabilir ve motor, subaplar gibi parçalarda hasar oluşabilir. Egzozdan yoğun, siyah duman çıkar.

Bu durum, hem motor ömrünü kısaltır hem de güvenli sürüşü tehlikeye atar. Ayrıca ciddi onarım masraflarına ve araç garantisinin geçersiz kalmasına yol açabilir.

Bu durum, hem motor ömrünü kısaltır hem de güvenli sürüşü tehlikeye atar. Ayrıca ciddi onarım masraflarına ve araç garantisinin geçersiz kalmasına yol açabilir.

Dizel bir araca benzin konulması ise benzinli araca mazot konulmasından daha fazla zarara yol açar. Çünkü dizel motorlar yakıtı ateşlemek için buji değil enjektörle sıkıştırma yapar.

Dizel bir araca benzin konulması ise benzinli araca mazot konulmasından daha fazla zarara yol açar. Çünkü dizel motorlar yakıtı ateşlemek için buji değil enjektörle sıkıştırma yapar.
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Bu yüksek basın sonucunda da yakıt ateşlenir. Ama benzin daha yanıcı bir gaz olduğundan ve mazot gibi koyu ve yağlı olmadığından mazotla çalışan arabanın motoruna çok ciddi zararlar verir.

Bu yüksek basın sonucunda da yakıt ateşlenir. Ama benzin daha yanıcı bir gaz olduğundan ve mazot gibi koyu ve yağlı olmadığından mazotla çalışan arabanın motoruna çok ciddi zararlar verir.

Mazotta bulunan çeşitli kimyasallar motorun piston başta olmak üzere pek çok parçasının yağlanarak kayganlaşmasını sağlar. Eğer mazot yerine benzin konulursa motor parçaları zarar görür.

Mazotta bulunan çeşitli kimyasallar motorun piston başta olmak üzere pek çok parçasının yağlanarak kayganlaşmasını sağlar. Eğer mazot yerine benzin konulursa motor parçaları zarar görür.

Hem yakıt pompası hem de motorun birçok parçasında aşınma olur ve büyük hasarlar verir. Olur da dizel motora sahip bir arabayı benzinle uzun süre kullanırsanız motoru değiştirmeniz bile gerekebilir.

Hem yakıt pompası hem de motorun birçok parçasında aşınma olur ve büyük hasarlar verir. Olur da dizel motora sahip bir arabayı benzinle uzun süre kullanırsanız motoru değiştirmeniz bile gerekebilir.

O sebeple siz siz olun ne pompacının dalgınlığına müsade edin ne de kendiniz dalgın olun. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan yollara girebilirsiniz.

O sebeple siz siz olun ne pompacının dalgınlığına müsade edin ne de kendiniz dalgın olun. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan yollara girebilirsiniz.

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