Arabada Bağıra Çağıra Ne Söylemelisin?

Yaz geliyor, e doğal olarak araba yolculukları da başlıyor. Peki senin enerjini atmak için arabada söylemen gereken o şarkı hangisi biliyor musun? Yapman gereken tek şey yolculuklarını ve kendini bize anlatman. Biz de sana o meşhur yol şarkını söyleyeceğiz. Hazırsan başlıyoruz!