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Arabada Bağıra Çağıra Ne Söylemelisin?

etiket Arabada Bağıra Çağıra Ne Söylemelisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 23:51

Yaz geliyor, e doğal olarak araba yolculukları da başlıyor. Peki senin enerjini atmak için arabada söylemen gereken o şarkı hangisi biliyor musun? Yapman gereken tek şey yolculuklarını ve kendini bize anlatman. Biz de sana o meşhur yol şarkını söyleyeceğiz. Hazırsan başlıyoruz!

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1. En sevdiğin yol manzarası hangisi?

2. Uzun yolda en çok hangisine ihtiyaç duyarsın?

3. Yol için özel bir playlist'in var mı?

4. Yolda biri seni sollayınca ne yaparsın?

5. O favori içeceğin hangisi peki?

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6. Yolculuk sırasında yağmur yağmaya başladı, tepkin?

7. Arabanı seç bakalım!

8. Şu an direksiyona geçsen hangi moddasın?

Dua Lipa - Don't Start Now

Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

Tarkan - Dön Bebeğim

Sezen Aksu - Gülümse

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Begüm
Begüm
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