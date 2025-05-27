Arabada Bağıra Çağıra Ne Söylemelisin?
Yaz geliyor, e doğal olarak araba yolculukları da başlıyor. Peki senin enerjini atmak için arabada söylemen gereken o şarkı hangisi biliyor musun? Yapman gereken tek şey yolculuklarını ve kendini bize anlatman. Biz de sana o meşhur yol şarkını söyleyeceğiz. Hazırsan başlıyoruz!
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1. En sevdiğin yol manzarası hangisi?
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2. Uzun yolda en çok hangisine ihtiyaç duyarsın?
3. Yol için özel bir playlist'in var mı?
4. Yolda biri seni sollayınca ne yaparsın?
5. O favori içeceğin hangisi peki?
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6. Yolculuk sırasında yağmur yağmaya başladı, tepkin?
7. Arabanı seç bakalım!
8. Şu an direksiyona geçsen hangi moddasın?
Dua Lipa - Don't Start Now
Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var
Tarkan - Dön Bebeğim
Sezen Aksu - Gülümse
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