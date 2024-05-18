Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Alex de Souza Taraftarlara Seslendi!
Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Alex de Souza Taraftarlara Seslendi!
2024-2025 sezonunda Antalyaspor'u çalıştıracak olan Alex de Souza, kulübün sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı. Brezilyalı, 'Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin.' ifadelerini kullandı.'
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Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı.
Yıllar sonra Süper Lig'e dönme kararı alan Alex, "2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim.
Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için, Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin." dedi.
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