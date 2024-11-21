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Antalya'da Okullar Tatil mi? 22 Kasım Cuma Antalya'nın Hangi İlçelerinde Okullar Tatil Oldu?

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Antalya'da Okullar Tatil mi? 22 Kasım Cuma Antalya'nın Hangi İlçelerinde Okullar Tatil Oldu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 19:28

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Antalya'da yaşayan veliler ve öğrenciler ''Antalya'da okullar tatil mi?'' diye sorgulamaya başlamışken, Antalya Valisi Hulusi Şahin'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma Antalya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil oldu? Hepsinin cevabını burada bulabilirsiniz.

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Antalya'da Yarın Okullar Tatil mi? (22 Kasım Cuma)

Antalya'da Yarın Okullar Tatil mi? (22 Kasım Cuma)

Antalya Valisi Hulusi Şahin, okullar tatil mi konusuna nokta koyan bir açıklamada bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı sebebiyle AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Antalya'nın Hangi İlçelerinde Okullar Tatil Oldu?

Antalya'nın Hangi İlçelerinde Okullar Tatil Oldu?

Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılan açıklamada, ''Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde 1 gün ara veriyoruz.'' ifadelerine yer verildi. Yani bu sayılan 6 ilçede okulların yarın (22 Kasım Cuma) tatil olduğunu söyleyebiliriz.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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