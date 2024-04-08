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Annenizle Bahar Temizliği Yaparken Son Ses Dinleyebileceğiniz 14 Parça

etiket Annenizle Bahar Temizliği Yaparken Son Ses Dinleyebileceğiniz 14 Parça

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 13:01

Yılın o zamanı geldi çattı! Her evde harıl harıl bahar temizliği yapıılıyor. Eğer birde canımız annelerimizle yapıyorsak bu temizliği, pek de yorucu olmuyor. Beraber çalışırken eğlenebileceğiniz, ikinizinde seveceği şarkıları bu listede derlerdik!

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1. Anlamazdın

2. Büklüm Büklüm

3. Semiramis Pekkan - Bana Yalan Söylediler (Plak Kaydı)

4. Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı

5. Reyhan Karaca - Sevdik Sevdalandık

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6. Harun Kolçak - Gir Kanıma (Official Video)

7. Rengin - Aldatıldık

8. Yonca Evcimik - Sallayalım Dünyayı

9. Kıraç - Çayır Çimen Geze Geze (Official Video)

10. Kıraç - Endamın Yeter (Official Video)

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11. Erkin Koray - Çöpçüler

12. Sezen Aksu - Zalim (Official Audio)

13. Ya Sonra

14. Birtanem (Night Club Mix)

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