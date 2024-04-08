Annenizle Bahar Temizliği Yaparken Son Ses Dinleyebileceğiniz 14 Parça

Yılın o zamanı geldi çattı! Her evde harıl harıl bahar temizliği yapıılıyor. Eğer birde canımız annelerimizle yapıyorsak bu temizliği, pek de yorucu olmuyor. Beraber çalışırken eğlenebileceğiniz, ikinizinde seveceği şarkıları bu listede derlerdik!