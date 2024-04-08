Annenizle Bahar Temizliği Yaparken Son Ses Dinleyebileceğiniz 14 Parça
Annenizle Bahar Temizliği Yaparken Son Ses Dinleyebileceğiniz 14 Parça
Yılın o zamanı geldi çattı! Her evde harıl harıl bahar temizliği yapıılıyor. Eğer birde canımız annelerimizle yapıyorsak bu temizliği, pek de yorucu olmuyor. Beraber çalışırken eğlenebileceğiniz, ikinizinde seveceği şarkıları bu listede derlerdik!
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1. Anlamazdın
2. Büklüm Büklüm
3. Semiramis Pekkan - Bana Yalan Söylediler (Plak Kaydı)
4. Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı
5. Reyhan Karaca - Sevdik Sevdalandık
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6. Harun Kolçak - Gir Kanıma (Official Video)
7. Rengin - Aldatıldık
8. Yonca Evcimik - Sallayalım Dünyayı
9. Kıraç - Çayır Çimen Geze Geze (Official Video)
10. Kıraç - Endamın Yeter (Official Video)
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11. Erkin Koray - Çöpçüler
12. Sezen Aksu - Zalim (Official Audio)
13. Ya Sonra
14. Birtanem (Night Club Mix)
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