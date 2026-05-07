Annene Hediye Almıyorsun, Onu Yeniden İşe Alıyorsun

Anneler Günü yaklaşıyor. Reklamlar başladı bile.

Televizyonu açıyorsun: “Annenize en iyisi yakışır!”

Altında ne var? Çamaşır makinesi.

Bir başka marka: “Onun emeğini hafifletin.”

Altında? Süpürge.

Bir diğeri: “O her şeyi düşünür.”

Altında? Bulaşık makinesi.

Bir durup düşünmek gerekmiyor mu gerçekten?

Bu bir kutlama mı… yoksa bir rol hatırlatması mı?