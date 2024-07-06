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Anketimiz Sonuçlandı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un Canladırdığı En İyi 10 Karakter

Anketimiz Sonuçlandı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un Canladırdığı En İyi 10 Karakter

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
06.07.2024 - 17:01

Geçtiğimiz haftalarda size sunduğumuz anketimiz sonuçlandı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 10 karakter;👇

Anketimizi merak ettiysen;

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10. Ali Kaptan

10. Ali Kaptan

9. Halil Tuğlu

9. Halil Tuğlu

8. Cesur Alemdaroğlu

8. Cesur Alemdaroğlu

7. Kurt Seyit Eminof

7. Kurt Seyit Eminof

6. Muzaffer Tayyip Uslu

6. Muzaffer Tayyip Uslu
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5. Sarı Saruhan

5. Sarı Saruhan

4. Aslan Soykan

4. Aslan Soykan

3. Sekiz

3. Sekiz

2. Behlül Haznedar

2. Behlül Haznedar

1. Kuzey Tekinoğlu

1. Kuzey Tekinoğlu

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