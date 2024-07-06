Anketimiz Sonuçlandı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un Canladırdığı En İyi 10 Karakter
Anketimiz Sonuçlandı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un Canladırdığı En İyi 10 Karakter
Geçtiğimiz haftalarda size sunduğumuz anketimiz sonuçlandı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 10 karakter;👇
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10. Ali Kaptan
9. Halil Tuğlu
8. Cesur Alemdaroğlu
7. Kurt Seyit Eminof
6. Muzaffer Tayyip Uslu
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5. Sarı Saruhan
4. Aslan Soykan
3. Sekiz
2. Behlül Haznedar
1. Kuzey Tekinoğlu
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