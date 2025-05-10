Anket: Bıyık En Çok Kime Yakışıyor?

Bazı ünlüler var ki, bıyığıyla adeta ikon haline gelmiş. Kimi zaman bir film karakteri için, kimi zaman da tamamen kişisel tercihlerinden dolayı bıyık bırakan bu ünlüler, bıyığın karizmatik bir aksesuar olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak, bıyık herkese yakışmıyor olabilir. İşte tam da bu noktada sizin fikirlerinize ihtiyacımız var. Sinan Akçıl'ın bıyık bırakmasıyla birlikte size bir bıyık anketi sunmak istedik.

Haydiiiii!