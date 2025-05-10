Anket: Bıyık En Çok Kime Yakışıyor?
Bazı ünlüler var ki, bıyığıyla adeta ikon haline gelmiş. Kimi zaman bir film karakteri için, kimi zaman da tamamen kişisel tercihlerinden dolayı bıyık bırakan bu ünlüler, bıyığın karizmatik bir aksesuar olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak, bıyık herkese yakışmıyor olabilir. İşte tam da bu noktada sizin fikirlerinize ihtiyacımız var. Sinan Akçıl'ın bıyık bırakmasıyla birlikte size bir bıyık anketi sunmak istedik.
Haydiiiii!
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1. Bıyık kime daha çok yakışıyor?
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2. Bıyık kime daha çok yakışıyor?
3. Bıyık kime daha çok yakışıyor?
4. Bıyık kime daha çok yakışıyor?
5. Bıyık kime daha çok yakışıyor?
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6. Bıyık kime daha çok yakışıyor?
7. Bıyık kime daha çok yakışıyor?
8. Bıyık kime daha çok yakışıyor?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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